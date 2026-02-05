강원도의회 기행위, 정선 알파인 경기장 현지 확인…공유재산 관리 실태 점검

강원특별자치도의회 기획행정위원회(위원장 문관현)는 2026년도 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 심사를 앞두고 5일 정선 알파인 경기장을 방문하여 현지 확인을 실시했다.

강원특별자치도의회 기획행정위원회(위원장 문관현)는 2026년도 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 심사를 앞두고 5일 정선 알파인 경기장을 방문하여 현지 확인을 실시하고 있다.

이번 현지 확인은 공유재산 관리계획안에 포함된 취득 및 처분 대상 사업의 필요성과 타당성을 사전에 점검하기 위한 것으로, 위원들이 직접 현장을 방문하여, 꼼꼼히 점검하기 위하여 마련됐다.

이날 현장에서는 지방하천 편입토지 취득(무상양수) 건과 정선 알파인 경기장 내 공작물 처분 건을 중심으로 주요 검토 사항을 논의한 뒤, 처분 대상 공작물에 대한 현장 확인을 실시했다.

기획행정위원회는 이번 현지 점검을 통해 도민의 소중한 자산이 효율적이고 합리적으로 관리·활용될 수 있도록, 공유재산 관리계획안에 대해 철저한 심사를 진행할 방침이다.

문관현 위원장은 "공유재산은 도민 모두의 자산인 만큼, 형식적인 서면 심사가 아닌 현장 중심의 검토가 무엇보다 중요하다"며, "앞으로도 공유재산의 취득과 처분 과정에서 공공성과 효율성을 균형있게 고려해 심사를 진행하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자



