본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

CJ제일제당, 설탕·밀가루 가격 최대 6% 인하…물가 안정 동참

임혜선기자

입력2026.02.05 16:56

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1월 초 업소용 설탕·밀가루 가격 인하
소비자용 설탕·밀가루 가격도 내려
정부 물가안정 기조 동참 소비자 부담 경감

CJ제일제당 이 업소용(B2B)에 이어 일반 소비자용(B2C) 설탕과 밀가루 가격을 인하한다.


CJ제일제당은 지난달 초 업소용 설탕과 밀가루 가격을 각각 평균 6%, 4% 내린 데 이어, 소비자용 설탕·밀가루 전 제품의 출고가를 인하한다고 밝혔다. 인하 대상은 백설 하얀설탕·갈색설탕 등 소비자용 설탕 15개 품목이다. 인하율은 최대 6%(평균 5%)다. 백설 찰밀가루와 박력·중력·강력 1등 밀가루 등 소비자용 밀가루 16개 품목도 최대 6%(평균 5.5%) 가격을 낮춘다.

지난달 설탕과 소금의 물가 상승률이 1년 만에 동시 최고가를 기록한 가운데 11일 서울 양재하나로마트에 설탕이 진열돼 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

지난달 설탕과 소금의 물가 상승률이 1년 만에 동시 최고가를 기록한 가운데 11일 서울 양재하나로마트에 설탕이 진열돼 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

AD
원본보기 아이콘


CJ제일제당측은 "최근 국제 원당·원맥 시세를 반영하고, 정부의 물가안정 기조에 적극적으로 동참하는 차원에서 가격을 내리기로 했다"면서 "명절을 앞두고 소비자들의 부담을 더는 데 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다"라고 밝혔다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져"[비트코인 지금] "끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

암 속에 '면역'을 심다…면역 오아시스가 암을 죽인다

전한길 "토론하자", 이준석 "콜"…부정선거 빅매치 성사

박원석 "전한길, 이석기 보다 훨씬 더 위험"

이재용 회장, 밀라노행…2년 만에 다시 '올림픽 경영'

새로운 이슈 보기