강원랜드, 올해 강원FC에 '최대 48억' 쏜다…제228차 이사회 의결

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)는 5일 정선 본사 사옥 7층 임원회의실과 서울사무소와의 화상회의를 통해 제228차 이사회를 열고 2026년 강원특별자치도민프로축구단 광고·후원(안) 등 2개 안건을 심의해 의결했다.

이날 이사회는 지역 대표 스포츠 구단의 안정적 운영을 뒷받침하고 도민과 함께하는 스포츠 문화 저변확산을 위해 ▲ 2026년 강원특별자치도민프로축구단 광고·후원(안)을 심의해 올해 최대 48억원을 지원하기로 했다.

이에 따라 강원랜드는 올해 메인 스폰서십 계약을 통해 강원FC에 37억원을 후원하는 한편, K리그1 잔류 및 우승 시 각각 5억원, 경기 승리수당 1억원을 합쳐 최대 48억원을 후원한다.

강원랜드는 강원FC 창단 첫해인 2009년부터 지난해까지 총 546억3000만원을 투입해 도내 유일 프로축구단인 강원FC를 후원해 오고 있다.

