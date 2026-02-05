본문 바로가기
강원랜드, 올해 강원FC에 '최대 48억' 쏜다…제228차 이사회 의결

이종구기자

입력2026.02.05 16:50

강원랜드, 지역 스포츠 문화 확산에 48억원 지원
강원도민프로축구단 광고·후원(안) 등 2개 안건 심의·의결

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)는 5일 정선 본사 사옥 7층 임원회의실과 서울사무소와의 화상회의를 통해 제228차 이사회를 열고 2026년 강원특별자치도민프로축구단 광고·후원(안) 등 2개 안건을 심의해 의결했다.

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 5일 정선 본사사옥 7층 임원회의실과 서울사무소와의 화상회의를 통해 제228차 이사회를 열고 2026년 강원특별자치도민프로축구단 광고후원(안) 등 2개 안건을 심의해 의결하고 있다. 강원랜드 제공

이날 이사회는 지역 대표 스포츠 구단의 안정적 운영을 뒷받침하고 도민과 함께하는 스포츠 문화 저변확산을 위해 ▲ 2026년 강원특별자치도민프로축구단 광고·후원(안)을 심의해 올해 최대 48억원을 지원하기로 했다.


이에 따라 강원랜드는 올해 메인 스폰서십 계약을 통해 강원FC에 37억원을 후원하는 한편, K리그1 잔류 및 우승 시 각각 5억원, 경기 승리수당 1억원을 합쳐 최대 48억원을 후원한다.

강원랜드는 강원FC 창단 첫해인 2009년부터 지난해까지 총 546억3000만원을 투입해 도내 유일 프로축구단인 강원FC를 후원해 오고 있다.


이와 함께 이사회는 외부감사인 관련 조항을 개정하는 ▲ 감사위원회규정 개정(안)을 심의해 원안 의결했다.




정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

