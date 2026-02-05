신한라이프, 지난해 순이익 5077억…2년 연속 5000억 돌파

신한라이프가 지난해 순이익 5077억원으로 2년 연속 5000억원 이상의 실적을 이어갔다고 5일 밝혔다.

지난해 세전 이익은 안정적인 보험손익과 금융시장 호조에 따른 유가증권 관련 이익 증가에 힘입어 전년 대비 9.2%(667억원) 늘어난 7881억원을 기록했다. 다만 법인세율 인상 등의 영향으로 누적 당기순이익은 전년 대비 3.9%(207억원) 소폭 감소했다.

영업 지표인 연납화보험료(APE)는 전년 대비 8.9%(1414억원) 증가한 1조 7209억원으로 집계됐다.

상품별로는 보장성 보험이 1조5341억원으로 2.1% 성장했다. 저축성 및 연금보험은 차별화 전략을 통해 143.7%(1102억원) 급증한 1869억원을 기록했다. 연간 보험손익은 보험계약마진(CSM)과 위험조정이익 확대로 전년 대비 6.8%(450억원) 증가한 7090억원을 보였다. 특히 4분기 보험손익은 전년 동기 대비 112.7%(716억원) 상승한 1352억원을 기록하며 가파른 회복세를 보였다.

금융손익은 4분기 금리 변동 여파로 전년 동기 대비 30.4% 감소한 243억원에 그쳤다. 다만 증시 호황에 따른 유가증권 이익에 연간 누적 금융손익은 전년 대비 31.5%(487억원) 증가한 2031억원을 달성했다.

2025년 말 기준 총자산은 약 59조6000억원이며 보험계약마진(CSM)은 전년 대비 4.5%(3281억원) 증가한 7조6000억원을 확보했다. 지급여력비율(K-ICS)은 204.3%(잠정치)로, 장기적 가치 중심의 자산부채종합관리(ALM) 전략을 통해 높은 재무 건전성을 유지하고 있다.

신한라이프 관계자는 "재무 안정성을 바탕으로 영업 경쟁력을 강화하는 한편 고객 중심의 서비스 개선에 주력하고 있다"고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>