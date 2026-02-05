엘앤에프, 4분기 영업익 824억원…흑자 전환 가시화

가동률 회복·원재료 가격 반등 영향

글로벌 전기차 둔화 속 물량 성장 지속

하이니켈 양극재 판매 호조

글로벌 이차전지 소재기업 엘앤에프가 출하량 확대에 힘입어 수익성 회복 국면에 본격 진입했다. 글로벌 전기차 시장 둔화가 이어지는 가운데서도 물량 성장과 이익 개선을 동시에 달성하며 업계 내 차별화된 실적을 기록했다는 평가다.

엘앤에프는 5일 2025년 4분기 실적발표를 통해 분기 영업이익 824억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전 분기 대비 273% 증가한 수치로, 시장 컨센서스를 크게 웃도는 수준이다. 회사는 하이니켈(Ni95) 제품 출하 확대에 따른 가동률 회복과 원재료 가격 반등에 따른 재고자산 평가 환입 효과가 실적 개선을 이끌었다고 설명했다. 엘앤에프는 이러한 흐름을 바탕으로 2026년에는 연간 영업이익 흑자 전환이 가능할 것으로 내다봤다.

연간 기준으로도 출하량 성장세가 두드러졌다. 글로벌 전기차 시장 둔화에도 불구하고 2025년 전체 출하량은 전년 대비 34% 증가했으며, 하이니켈 양극재 출하량은 약 75% 확대돼 역대 최대 판매량을 기록했다. 회사는 하이니켈 부문에서 기술 경쟁력을 기반으로 주요 고객사에 대한 단독 공급 지위를 유지하고 있으며, 2026년에도 전체 출하량이 20% 이상 늘어날 것으로 전망했다.

최근 시장의 관심이 집중되고 있는 46파이 원통형 배터리용 하이니켈 양극재 공급도 본격화되고 있다. 해당 제품은 단결정 소재를 적용해 에너지 밀도와 수명 특성을 개선한 고부가 제품으로, 고밀도·고출력이 요구되는 휴머노이드 로봇 등 차세대 응용 분야에 적합하다는 평가를 받고 있다. 회사는 지난해 말부터 신규 고객사향 출하를 시작했으며, 2026년에는 46파이 제품이 전체 출하량의 약 6% 수준까지 확대될 것으로 내다봤다. 이를 통해 엘앤에프는 전기차를 넘어 로봇 등 신규 산업군으로 적용 영역을 넓히며 성장 기반을 확장하고 있다.

이와 함께 새로운 성장 축으로 LFP 양극재 사업도 본격 추진하고 있다. 엘앤에프는 2027년까지 총 6만 톤 규모의 LFP 설비 투자를 진행 중이며, 2026년 3분기부터 단계적으로 양산에 돌입할 계획이다. AI 데이터센터 확대와 에너지저장장치(ESS) 수요 증가에 대응해, 국내 기업 가운데 가장 빠르게 LFP 사업을 본궤도에 올린다는 전략이다. LFP 사업이 가시화될 경우, 기존 하이니켈 중심의 사업 구조에서 수익원과 성장 동력이 한층 다변화될 것으로 기대된다.

류승헌 엘앤에프 최고재무책임자(CFO)는 "출하량 확대에 따라 수익성 개선 흐름이 본격화되고 있다"며 "2026년에도 하이니켈 중심의 물량 성장과 흑자 전환을 통해 실적과 재무 구조의 동반 개선을 이어가겠다"고 밝혔다. 이어 "46파이 제품과 LFP 신사업을 통해 중장기 성장 기반을 확대하고, 엘앤에프의 경쟁력과 차별성을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





서믿음 기자



