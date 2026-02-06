우리금융, 피싱 범죄 막은 행원에 우리금융인상…직원 평가 때 소비자보호 가점

실적·영업 성과 지표 우리금융인상

소비자 보호 직원에 첫 수여

소비자보호 역량·문화 조성 장려 차원

우리금융그룹이 최근 보이스피싱 범죄를 예방한 직원에게 지주사 최고 영예인 '우리금융인상'을 수여한 것으로 파악됐다. 직원 평가 때 포용금융·소비자보호 분야에 기존 가점보다 추가 점수를 부여하면서다. 이는 정부의 포용·상생금융 기조에 수동적으로 발맞추기보다, 자체적인 내부통제 역량을 강화하고 소비자 보호 문화를 정착시키려는 취지로 풀이된다.

6일 우리금융 등에 따르면 임종룡 우리금융그룹 회장은 지난 1월 고객의 보이스피싱 피해를 막은 김주한 우리은행 부산 서면지점 계장에게 우리금융인상을 수여했다. 김 계장은 지난해 5월 고객 상담 중 의심거래탐지서비스(FDS) 경보가 발생하자 현장에서 즉시 거래를 중단시키고, 본점 인계와 경찰 공조를 통해 보이스피싱범을 검거하는 데 결정적인 역할을 했다.

실적이나 영업 성과가 아닌 소비자보호에 힘쓴 직원이 우리금융인상을 받은 첫 사례다. 3회차를 맞은 우리금융인상은 2024년 투자은행(IB)관련 성과자·홍콩H지수 손실방지 및 주가연계신탁(ELT) 손익 기여자·4개 반기 연속 핵심성과지표(KPI) 1~2등을 달성한 직원·지난해 우리은행 외환 애널리스트 등이 받았다. 올해도 김 계장을 제외하면 삼성월렛머니 출시 담당자 등이 수상했다.

금융범죄로부터 고객 보호와 그룹 전체의 신뢰 가치 제고를 강조하고 있는 우리금융 내 분위기 변화가 김 계장의 수상에 긍정적인 영향을 준 것으로 알려졌다. 향후 이와 유사한 사례를 단순히 고객 피해를 사전에 차단했다는 수준을 넘어 내부통제 준수·판단 역량 보유 면에서 직원을 평가에서도 강하게 인정하겠다는 취지다.

우리금융은 올해 초 국내 금융지주 최초로 지주 별도 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)를 선임하고, 소비자보호부문을 신설한 바 있다. 그룹 차원의 소비자보호 정책과 운영현황을 총괄·관리할 수 있는 독립된 컨트롤타워를 구축하고, 그룹 전 계열사에 균질화된 소비자보호체계를 확립하고자 하는 차원이다. 임 회장은 지난 1월 워크숍 당시 마무리 발언에서 "금융환경은 빠르게 변하지만 금융의 본질은 신뢰는 절대 변하지 않는다"며 "신뢰, 진정성, 절박함을 바탕으로 흔들림 없이 포용금융과 소비자 보호를 추진해 나가야 한다"고 금융인의 본분을 강조한 바 있다.





