너도나도 주식하더니…ETF에 몰려간 개미들[3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①순자산 3조원 이상 ETF 23개

②비트코인 하락 전망 이어져

③배터리 등 순환매 장세 가능성

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대 지수, 일제히 하락 마감

○AI 우려에 기술주 급락…투매 심리 확산

○고용시장 악화도 투자 심리에 부정적 영향

Top3 NEWS

■ 옆집 어르신도 주식창 본다며 난리…1년 만에 순자산 3조 이상 ETF 2.3배 '쑥' ○증시 활황에 상장지수펀드(ETF)도 가파른 성장세

○현재 1위 'KODEX 200', 2위 'TIGER미국S&P500'

○'KODEX 코스닥150' 1월에만 3.5조원 순증

■ "끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져" ○비트코인, 위험 회피 수단으로서 매력 잃어

○가상자산 투자 심리, '극도의 공포' 상태

○"2024년 저점 수준까지 밀릴 수도" 우려

■ 쉬어가는 코스피…반도체 주춤할 때 뜨는 업종 '주목' ○美 기술주 급락…코스피 3거래일 만에 하락세

○삼성전자, SK하이닉스 등 대장주 크게 떨어져

○원자력·태양광·배터리 등 순환매 장세 가능성

그래픽 뉴스 : 다시 '25% 관세' 위기…현대차 영업익 10조 무너지나

○美 관세 재인상 임박 車업계 긴장

○추가 관세 비용 최대 10조 이상

○올해도 컨틴전시 플랜 가동

the Chart : AI가 밀어올린 매출…알파벳 핵심 성장 엔진으로

○연매출 첫 4000억달러 돌파

○제미나이 MAU 7억5000만명

○광고·유튜브 두 자릿수 성장

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

00:00 미국 노동부 구인·구직보고서(JOLTS)(12월)

00:15 크리스틴 라가르드유럽중앙은행(ECB) 총재 연설

02:25 티프 맥클램 캐나다중앙은행(BoC) 총재 연설

08:30 일본 가계지출(YoY)(12월)

16:00 독일 무역수지(12월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -8℃( ▼ 8 ℃ ) ｜최고기온 : -3℃( ▼ 11 ℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 20%

○미세먼지 오전 한때나쁨｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>