본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

너도나도 주식하더니…ETF에 몰려간 개미들[3분 브리프]

입력2026.02.06 07:29

시계아이콘00분 39초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①순자산 3조원 이상 ETF 23개
②비트코인 하락 전망 이어져
③배터리 등 순환매 장세 가능성

MARKET INDEX : Year to date
너도나도 주식하더니…ETF에 몰려간 개미들[3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 3대 지수, 일제히 하락 마감

○AI 우려에 기술주 급락…투매 심리 확산

○고용시장 악화도 투자 심리에 부정적 영향

Top3 NEWS
■ 옆집 어르신도 주식창 본다며 난리…1년 만에 순자산 3조 이상 ETF 2.3배 '쑥'
○증시 활황에 상장지수펀드(ETF)도 가파른 성장세
○현재 1위 'KODEX 200', 2위 'TIGER미국S&P500'
○'KODEX 코스닥150' 1월에만 3.5조원 순증
■ "끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져"
○비트코인, 위험 회피 수단으로서 매력 잃어
○가상자산 투자 심리, '극도의 공포' 상태
○"2024년 저점 수준까지 밀릴 수도" 우려
■ 쉬어가는 코스피…반도체 주춤할 때 뜨는 업종 '주목'
○美 기술주 급락…코스피 3거래일 만에 하락세
○삼성전자, SK하이닉스 등 대장주 크게 떨어져
○원자력·태양광·배터리 등 순환매 장세 가능성
그래픽 뉴스 : 다시 '25% 관세' 위기…현대차 영업익 10조 무너지나
너도나도 주식하더니…ETF에 몰려간 개미들[3분 브리프] 원본보기 아이콘

○美 관세 재인상 임박 車업계 긴장

○추가 관세 비용 최대 10조 이상

○올해도 컨틴전시 플랜 가동

the Chart : AI가 밀어올린 매출…알파벳 핵심 성장 엔진으로
너도나도 주식하더니…ETF에 몰려간 개미들[3분 브리프] 원본보기 아이콘

○연매출 첫 4000억달러 돌파

○제미나이 MAU 7억5000만명

○광고·유튜브 두 자릿수 성장

오늘 핵심 일정

국내


해외

00:00 미국 노동부 구인·구직보고서(JOLTS)(12월)

00:15 크리스틴 라가르드유럽중앙은행(ECB) 총재 연설

02:25 티프 맥클램 캐나다중앙은행(BoC) 총재 연설

08:30 일본 가계지출(YoY)(12월)

16:00 독일 무역수지(12월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -8℃(8) ｜최고기온 : -3℃(11℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 20%
○미세먼지 오전 한때나쁨｜오후 좋음
너도나도 주식하더니…ETF에 몰려간 개미들[3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기