본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

한국앤컴퍼니 작년 매출액 1조4604억…전년대비 5%↑

최영찬기자

입력2026.02.05 16:33

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

배터리 사업이 견인
AGM 배터리 판매 ↑

한국앤컴퍼니 그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니는 연결 기준 2025년 매출 1조4604억원, 영업이익 4145억원을 기록했다고 5일 밝혔다.


한국앤컴퍼니 작년 매출액 1조4604억…전년대비 5%↑
AD
원본보기 아이콘

실적은 매출의 약 70%를 차지하는 '한국 배터리' 사업이 견인했다. 미국 관세 영향에도 매출액이 전년 대비 5% 상승했다. 한국배터리 사업은 납축전지 업계 중 미국 현지 생산거점을 유일하게 보유하고 있어 미국 관세 영향에도 유연하게 대응하고 있으며, 프리미엄 라인인 AGM 배터리를 중심으로 판매량이 지속 증가하고 있다는 설명이다.

지주사의 지분법 이익은 전년 수준을 유지했다. 핵심 계열사인 한국타이어앤테크놀로지는 공급 증가 및 고인치 타이어 판매 비중 확대 등으로 미국 관세 영향을 상쇄하며 견실한 성장을 이어갔다.

한국앤컴퍼니는 지난해 10월 그룹 통합 브랜드 '한국' 아래 배터리 사업의 정체성을 담은 신규 태그라인 'charge in motion'을 적용했다. 이를 통해 브랜드 입지를 강화하고 ▲AAPEX 2025 참가 ▲온·오프라인 마케팅 확대 등 고객 접점을 넓혀가고 있다.

한국앤컴퍼니 관계자는 "배터리의 고부가가치 제품 확대와 브랜드 강화를 통해 안정적인 성장세를 유지하고 있다"며 "미국 관세 등 글로벌 경영 환경 변화에도 그룹 핵심 계열사들이 견조한 성장세를 이어가는 중"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져"[비트코인 지금] "끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

암 속에 '면역'을 심다…면역 오아시스가 암을 죽인다

전한길 "토론하자", 이준석 "콜"…부정선거 빅매치 성사

박원석 "전한길, 이석기 보다 훨씬 더 위험"

이재용 회장, 밀라노행…2년 만에 다시 '올림픽 경영'

새로운 이슈 보기