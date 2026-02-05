한국앤컴퍼니 작년 매출액 1조4604억…전년대비 5%↑

배터리 사업이 견인

AGM 배터리 판매 ↑

실적은 매출의 약 70%를 차지하는 '한국 배터리' 사업이 견인했다. 미국 관세 영향에도 매출액이 전년 대비 5% 상승했다. 한국배터리 사업은 납축전지 업계 중 미국 현지 생산거점을 유일하게 보유하고 있어 미국 관세 영향에도 유연하게 대응하고 있으며, 프리미엄 라인인 AGM 배터리를 중심으로 판매량이 지속 증가하고 있다는 설명이다.



지주사의 지분법 이익은 전년 수준을 유지했다. 핵심 계열사인 한국타이어앤테크놀로지는 공급 증가 및 고인치 타이어 판매 비중 확대 등으로 미국 관세 영향을 상쇄하며 견실한 성장을 이어갔다.



한국앤컴퍼니는 지난해 10월 그룹 통합 브랜드 '한국' 아래 배터리 사업의 정체성을 담은 신규 태그라인 'charge in motion'을 적용했다. 이를 통해 브랜드 입지를 강화하고 ▲AAPEX 2025 참가 ▲온·오프라인 마케팅 확대 등 고객 접점을 넓혀가고 있다.



한국앤컴퍼니 관계자는 "배터리의 고부가가치 제품 확대와 브랜드 강화를 통해 안정적인 성장세를 유지하고 있다"며 "미국 관세 등 글로벌 경영 환경 변화에도 그룹 핵심 계열사들이 견조한 성장세를 이어가는 중"이라고 말했다.





