원어스, 신생 기획사 비웨이브서 새출발

그룹 원어스(ONEUS)가 신생 기획사 비웨이브 엔터테인먼트에서 새로운 도약에 나선다.

5일 비웨이브는 "원어스 멤버 서호, 이도, 건희, 환웅, 시온과 깊이 있는 논의 끝에 전속계약을 체결했다"고 밝혔다. 이어 "현재 진행 중인 싱글 '원'(原)의 활동은 오는 20일까지 RBW에서 마무리한 뒤 비웨이브로 공식 이관한다"고 덧붙였다.

비웨이브는 RBW로부터 원어스 관련 지식재산권(IP)을 모두 매입했다. 이는 멤버들의 의사를 반영한 것으로, 향후 그룹 활동에 어떠한 제약이나 아쉬움이 없도록 하겠다는 회사의 지원 의지가 담겼다.

비웨이브를 이끄는 구본영 대표와 원어스의 인연도 깊다. 구 대표는 FNC엔터테인먼트와 RBW를 거치며 수많은 K팝 아티스트를 제작해온 인물로, 원어스의 데뷔와 성장을 직접 총괄한 바 있다.

2019년 1월 '라이트 어스'(LIGHT US)로 데뷔한 원어스는 '발키리', '가자', '태양이 떨어진다' 등을 발표했다. 한국적 색채를 담은 '월하미인'으로 데뷔 후 첫 음악방송 1위를 차지했다.

지난해 6월 출범한 비웨이브에는 H.O.T. 출신 토니안과 스타 프로듀서 알티(R.Tee)가 소속되어 있다.





이이슬 기자



