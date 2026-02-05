본문 바로가기
화성시, 동부권 행정 거점 '병점구청' 개청식 개최

정두환기자

입력2026.02.05 16:19

진안, 병점1·2, 반월, 화산 등 5개동 관할
정명근 시장 "생활밀착 행정 안정화에 최선"

경기도 화성시는 5일 병점구청 대강당에서 개청식을 개최했다.

화성시가 5일 개최한 병점구청 개청식에서 참석자들이 현판 제막 행사를 하고 있다. 화성시 제공

이날 개청식에는 정명근 화성시장, 배정수 화성시의회 의장, 권칠승 국회의원, 용주사 성효스님, 시의원, 구청 출범 서포터즈, 지역 주민 등 200여 명이 참석했다.


병점구는 진안동, 병점1동, 병점2동, 반월동, 화산동 등 동부권 5개 동을 관할한다. 청사는 기존 동부출장소 건물을 활용해 운영한다. 구청은 7개 부서 체제로 구성돼 민원, 세무, 복지, 도시·교통, 환경 등의 업무를 담당한다.

정 시장은 "민원과 복지 등 생활과 밀접한 행정이 더욱 안정적으로 이뤄질 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
