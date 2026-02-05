교보생명, 지난해 퇴직연금 IRP 원리금비보장 수익률 1위

교보생명은 지난해 4분기 기준 개인형퇴직연금(IRP) 원리금비보장 상품의 최근 1년 수익률이 퇴직연금 적립금 상위 15개 사업자 가운데 가장 높은 성과를 거뒀다고 5일 밝혔다.

교보생명은 40년 이상 퇴직연금을 운용해온 사업자로, 특히 확정급여(DB)형 부문에서 강자로 평가받아 왔다. 이번에 개인이 직접 운용하는 IRP 부문에서도 업계 최고 수준의 수익률을 기록하며, 기업과 개인을 아우르는 퇴직연금 운용 경쟁력을 재확인했다.

이 같은 성과의 배경으로는 장기간 축적된 퇴직연금 운용 노하우를 바탕으로 하는 ▲우수한 상품 선정 역량 ▲고객 맞춤형 투자 컨설팅 노하우 ▲안정적인 수익률 제고를 위한 유지관리 서비스가 꼽힌다.

교보생명은 퇴직연금 DB형과 확정기여(DC)형 원리금비보장 상품 수익률도 상위권을 유지하고 있다. 지난해 4분기 기준 최근 1년 수익률은 DB형이 적립금 상위 15개 사업자 중 3위(11.93%), DC형은 5위(22.24%)를 기록했다.

교보생명은 IRP·DC형 퇴직연금 운영에 있어서도 고객 맞춤형 컨설팅에 집중하고 있다. 퇴직연금 전문 재무설계사(FP)가 일대일 상담을 통해 개인의 투자 성향을 분석하고, 맞춤형 포트폴리오를 제시한다. 가입 이후에도 시장 상황의 변화에 따라 자산배분과 리밸런싱을 제안하는 유지관리 서비스를 제공함으로써 개인 고객의 수익률을 높이는 전략이다.

디지털 기반의 투자 지원도 눈에 띈다. 교보생명은 2021년 보험업계 최초로 IRP·DC형 가입자 대상의 로보어드바이저 서비스를 도입한 이후 지속적으로 이를 고도화했다. 금융시장 동향 리포트와 추천 펀드, 투자 성향별 포트폴리오를 비대면으로 제공하여 현재 실적배당형 자산을 운용 중인 IRP·DC형 가입자의 절반 이상이 해당 서비스를 이용 중이다.

문영미 교보생명 법인사업본부장은 "교보생명은 우수한 상품 제공 역량과 고객 맞춤형 컨설팅을 통해 투자 전략 수립과 실행, 성과 제고로 이어지는 선순환 구조를 만들어왔다"며 "앞으로도 장기적인 관점에서 고객 수익률을 높일 수 있는 상품을 발굴하고, 운용 여건과 투자 목표를 정밀하게 분석해 차별화된 퇴직연금 컨설팅 서비스를 이어가겠다"고 말했다.





