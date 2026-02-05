넷마블, 지난해 역대 최대 매출 경신…해외 비중 70% 이상

4분기 매출도 사상 최대치

"올해 신작 8종 순차 출시"

"주주환원율 최대 40%로"

넷마블은 지난해 연결 재무제표 기준 매출이 전년 대비 6.4% 증가한 2조8351억원으로 역대 최대 매출을 경신했다고 5일 밝혔다. 영업이익은 3525억원, 당기순이익은 2451억원으로 집계됐다.

4분기 매출도 7976억원으로 분기 기준 최대 실적을 거뒀다. 영업이익은 1108억원으로 전년 대비 214.8% 증가했다. 다만 무형자산에 대한 손상 처리로 359억원 당기순손실을 냈다.

매출은 해외 비중이 70% 이상이었다. 4분기 해외 매출은 6143억원으로 당해 분기 전체 매출의 77%를 차지했다. 연간 누적으로는 전체 매출의 73%에 해당하는 2조704억원이 해외에서 발생했다.

국가별 매출 비중은 북미 39%, 한국 23%, 유럽 12%, 동남아 12%, 일본·기타 각 7% 순이었다. 장르별로는 역할수행게임(RPG) 42%, 캐주얼 게임 33%, 다중접속역할수행게임(MMORPG) 18%, 기타 7%로 다변화된 포트폴리오를 유지했다.

넷마블은 해외 자회사의 계절성 업데이트 효과와 '세븐나이츠 리버스' 등 기존작의 지역 확장 성과가 전반적인 매출을 상승을 이끈 것으로 분석했다. 전사적 비용 효율화 기조를 통해 영업이익도 꾸준히 증가하고 있다고 했다.

넷마블은 올해 총 8종의 기대작을 선보일 예정이다. 1분기에는 '스톤에이지 키우기', '일곱 개의 대죄: 오리진'이 예정됐다. 2분기에는 '솔:인챈트', '몬길: 스타 다이브'를 선보인다. 하반기에는 '나 혼자만 레벨업: 카르마', '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종', '프로젝트 옥토퍼스', '이블베인'을 출시한다는 계획이다.

넷마블은 이날 주주환원 정책도 발표했다. 2025년 회계연도 지배주주 순이익의 30% 수준인 718억원, 주당 876원의 현금배당을 시행하고, 기존에 취득한 자사주 4.7%를 전량 소각하기로 결정했다. 또 2028년까지 주주환원율을 최대 40% 범위로 확대한다는 방침이다.

김병규 넷마블 대표는 "지난해에는 다장르 신작 3종의 흥행과 라이브 서비스 역량 강화 및 비용구조 효율화 등을 통해 역대 최대 실적을 기록했다"며 "올해는 그간 심혈을 기울여 개발해 온 8종의 신작들을 1분기부터 순차적으로 선보이면서 의미 있는 성장을 지속해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





