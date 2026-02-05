영암군, 2026년 청년 도전 지원사업 모집

참여수당·인센티브 최대 300만원 지원

전남 영암군이 구직 단념 청년의 사회 진입을 돕기 위한 '2026년 영암군 청년 도전 지원사업' 참여자를 모집하고 있다.

군에 따르면 이번 사업은 고용노동부가 주관하는 청년 도전 지원사업 공모에 영암군이 3년 연속 선정되며 추진되는 프로그램으로, (재)전남인력개발원과 협력해 운영된다.

청년 도전 지원사업은 구직을 포기했거나 취업에 어려움을 겪는 청년을 대상으로 밀착 상담과 진로 탐색, 취업 동기 부여 프로그램을 제공해 자신감 회복과 노동시장 재진입을 지원하는 데 목적이 있다.

신청 대상은 신청일 기준 18세부터 34세까지의 미취업 청년으로, ▲6개월 이상 구직 단념자 ▲보호 종료 5년 이내 자립 준비 청년 ▲청소년 복지시설 입·퇴소자 ▲북한이탈주민 ▲가습기살균제 피해자 ▲지역 특화 대상자 ▲주 30시간 미만 생계형 아르바이트 종사자 등이 포함된다.

참여자는 단기 5주, 중기 15주, 장기 25주 과정 중 하나를 선택해 프로그램에 참여하게 되며, 과정 이수 시 최대 250만 원의 참여수당과 50만 원의 인센티브를 포함해 최대 300만 원을 지원받을 수 있다.

신청은 고용24 누리집과 네이버폼, 이메일을 통한 온라인 접수와 함께 전남인력개발원 방문 또는 우편 접수도 가능하다.

군은 이번 사업을 통해 청년들이 스스로 진로를 설계하고, 취업과 사회 참여로 이어질 수 있는 실질적인 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

전학준 영암군 지역순환경제과장은 "청년 도전 지원사업은 단순한 취업 연계가 아니라, 청년이 자신의 삶의 방향성을 회복하도록 돕는 과정 중심의 프로그램"이라며 "많은 청년들이 도전해 새로운 출발의 기회를 찾길 바란다"고 말했다.





