본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

영암군, 2026년 청년 도전 지원사업 모집

호남취재본부 염승훈기자

입력2026.02.05 17:37

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

참여수당·인센티브 최대 300만원 지원

청년도전지원사업 포스터.

청년도전지원사업 포스터.

AD
원본보기 아이콘

전남 영암군이 구직 단념 청년의 사회 진입을 돕기 위한 '2026년 영암군 청년 도전 지원사업' 참여자를 모집하고 있다.


군에 따르면 이번 사업은 고용노동부가 주관하는 청년 도전 지원사업 공모에 영암군이 3년 연속 선정되며 추진되는 프로그램으로, (재)전남인력개발원과 협력해 운영된다.

청년 도전 지원사업은 구직을 포기했거나 취업에 어려움을 겪는 청년을 대상으로 밀착 상담과 진로 탐색, 취업 동기 부여 프로그램을 제공해 자신감 회복과 노동시장 재진입을 지원하는 데 목적이 있다.


신청 대상은 신청일 기준 18세부터 34세까지의 미취업 청년으로, ▲6개월 이상 구직 단념자 ▲보호 종료 5년 이내 자립 준비 청년 ▲청소년 복지시설 입·퇴소자 ▲북한이탈주민 ▲가습기살균제 피해자 ▲지역 특화 대상자 ▲주 30시간 미만 생계형 아르바이트 종사자 등이 포함된다.


참여자는 단기 5주, 중기 15주, 장기 25주 과정 중 하나를 선택해 프로그램에 참여하게 되며, 과정 이수 시 최대 250만 원의 참여수당과 50만 원의 인센티브를 포함해 최대 300만 원을 지원받을 수 있다.

신청은 고용24 누리집과 네이버폼, 이메일을 통한 온라인 접수와 함께 전남인력개발원 방문 또는 우편 접수도 가능하다.


군은 이번 사업을 통해 청년들이 스스로 진로를 설계하고, 취업과 사회 참여로 이어질 수 있는 실질적인 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.


전학준 영암군 지역순환경제과장은 "청년 도전 지원사업은 단순한 취업 연계가 아니라, 청년이 자신의 삶의 방향성을 회복하도록 돕는 과정 중심의 프로그램"이라며 "많은 청년들이 도전해 새로운 출발의 기회를 찾길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져"[비트코인 지금] "끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

암 속에 '면역'을 심다…면역 오아시스가 암을 죽인다

전한길 "토론하자", 이준석 "콜"…부정선거 빅매치 성사

박원석 "전한길, 이석기 보다 훨씬 더 위험"

이재용 회장, 밀라노행…2년 만에 다시 '올림픽 경영'

새로운 이슈 보기