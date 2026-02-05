본문 바로가기
진도군, 문체부 '로컬100' 선정 성과

호남취재본부 정승현기자

입력2026.02.05 17:38

문화유산 활용해 생활인구 확산 기대

진도 토요민속여행은 1997년 시작된 이후 현재까지 총 1,080회 공연을 이어온 장수 문화프로그램으로, 진도의 무형유산과 전통문화를 꾸준히 소개해 온 대표적인 진도 문화콘텐츠. 진도군 제공

전남 진도군의 대표 문화자원이 문화체육관광부가 주관하는 '로컬100(지역문화매력 100선)'에 선정되며 지역 가치 확산의 계기를 마련했다.


군에 따르면 진도 토요민속여행과 운림산방, 신비의 바닷길이 지난 1월 30일 '로컬100'에 이름을 올렸다. 이번 선정은 지역의 유·무형 문화유산이 전국적인 경쟁력을 갖춘 문화콘텐츠로 인정받았다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

'로컬100'은 문화체육관광부가 지역을 대표하는 우수 문화자원 100곳을 선정해 대국민 홍보를 지원하고, 국민의 문화 향유 기회를 확대하는 동시에 지역의 생활인구를 늘리기 위해 추진하는 사업이다.


제2기 로컬100 선정 과정에서는 지역문화공간과 문화콘텐츠 등 2개 분야를 대상으로 지자체 추천을 받아 총 1,042개의 후보가 접수됐으며, 대국민 온라인 투표와 전문가 심사를 거쳐 최종 100개 문화자원이 선정됐다.


이번에 선정된 진도의 문화자원 3곳은 문화적 보존 가치를 넘어 체류형 관광과 생활인구 확대를 이끌 수 있는 콘텐츠로 평가받고 있다.

특히 진도 토요민속여행은 1997년 시작된 이후 현재까지 총 1,080회 공연을 이어온 장수 문화프로그램으로, 진도의 무형유산과 전통문화를 꾸준히 소개해 온 대표적인 문화콘텐츠다. 지역 주민과 함께 만들어 온 지속성과 대중성이 높은 점이 강점으로 꼽힌다.


군은 이번 로컬100 선정을 현재 추진 중인 문화도시 사업과 연계해 체류형 관광 활성화와 생활인구 증대 전략을 본격화할 방침이다. 문화와 관광, 일상이 결합된 지역 활성화 모델을 구축해 진도의 문화적 매력을 지속적으로 확산시킨다는 구상이다.


군 문화예술과 관계자는 "진도 토요민속여행과 운림산방, 신비의 바닷길은 진도의 역사와 예술, 자연자원을 아우르는 대표 문화자원"이라며 "이번 로컬100 선정을 계기로 진도의 문화적 가치를 전국에 널리 알리고, 지역 활성화로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
