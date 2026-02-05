본문 바로가기
국힘, 지방선거 경선 당심 50%·민심 50% 유지키로

유제훈기자

김평화기자

입력2026.02.05 15:56

국민의힘이 오는 6·3 지방선거 후보자 경선 과정에서 적용할 당원투표·여론조사 비중을 50대 50으로 유지키로 했다.

정점식 국민의힘 정강·정책 및 당헌·당규개정특별위원장은 5일 오후 국회에서 기자간담회를 열고 "경선 규칙을 개정하지 않고 기존 당헌·당규 대로 당원투표 50%, 일반 여론조사 50%를 그대로 유지하는 것으로 결정했다"고 밝혔다.


앞서 당 지방선거기획단에서는 당원투표 반영비율을 70%로 올리는 안(案)을 제시한 바 있다. 정 위원장은 "의원총회에서 의원들 발언이나 지역 여론을 보면 굳이 70대 30으로 경선룰을 변경할 필요가 없다고 판단했다"면서 "또 공천관리위원회에서 컷오프 과정엔 당원투표 비중을 높인다든지 하는 방법으로 경선방식을 결정할 수 있기도 하다"고 덧붙였다.

장동혁 대표가 지난달 7일 쇄신안을 발표하면서 경선룰과 관련해 지역별 차등을 두겠다고 밝힌 것과 달리 기존 비율을 일괄 적용키로 한 데 대해선 "당원 비중이 높은 지역의 경우 당원의 결정이 곧 여론을 반영하는 것이기에 검토한 바 있지만, 큰 의미 있는 변화가 없다"면서 "지역별로 달리할 실익이 크지 않다고 봤다"고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
