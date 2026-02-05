코스피 오르자 외국인 매물폭탄 "역대 최대 순매도"(상보)

외국인들 5일 하루에만 코스피서 5조원 순매도

5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(5371.10)보다 120.07포인트(2.24%) 하락한 5251.03에 원·달러 환율은 10.8원 오른 1461.0원에 장을 시작했다. 2026.2.5

5일 우리 증시에서 외국인 투자자들이 역대 최대 규모로 주식을 팔아치운 것으로 나타났다.

한국거래소에 따르면 이날 외국인 투자자들은 코스피에서 5조216억원을 순매도(매수-매도)했다. 이전까지 최대 기록은 작년 11월21일로 당시 외국인들은 2조8308억원을 순매도했다.

기관투자자 역시 이날 2조705억원을 순매도했으며 개인만 6조7639억원 순매수하며 지수를 받쳤다.

삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 상위주에 매도가 집중됐다.

외국인들은 이날 삼성전자에서만 2조5800억원 규모 순매도하며 지수 하락을 주도했다. SK하이닉스에서도 1조3792원 순매도했다.

전문가들은 기업 실적 악화와 같은 펀더멘털 이슈보다는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 회사들의 주가가 많이 오른 만큼 차익실현에 나선 것으로 봤다.

이경민 대신증권 연구원은 "글로벌 증시가 약세를 보이면서 반도체와 자동차 등 그동안 주가가 많이 오른 업종을 중심으로 외국인들의 차익실현이 나타나고 있다"며 "외국인들의 차익실현이 당분간 지속될 수 있다"고 분석했다.

한편 이날 외국인 주식 순매도 영향으로 원·달러 환율도 급등했다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준으로 전날보다 18.8원 상승한 1469.0원으로 마감했다.





