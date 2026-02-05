신안군, 휴식·편의공간 조성 전 안전점검

공공시설 전반 관리 강화 나서

전남 신안군이 휴식·편의공간 조성 공사에 앞서 현장 안전점검을 실시하며 군 전체 시설물에 대한 안전관리 강화에 나섰다.

군에 따르면 지난 3일 군민과 관광객 이용이 예정된 휴게·편의공간 조성 현장을 직접 방문해 구조물 안전성과 전기·소방 설비, 공사장 안전관리 실태 등 전반에 대한 점검을 진행했다.

이번 점검은 공사 과정에서 발생할 수 있는 산업재해 위험 요소를 사전에 차단하는 데 중점을 두고 실시됐다. 특히 작업 동선 관리와 안전시설 설치 상태를 집중적으로 확인했으며, 점검 과정에서 발견된 경미한 사항은 즉시 현장에서 조치했다. 추가 보완이 필요한 부분은 향후 사업 추진 과정에 반영할 계획이다.

군은 이번 현장 점검을 계기로 공공시설과 주요 사업장을 대상으로 한 시설물 안전점검을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다. 이를 통해 중대재해 발생 가능성을 최소화하고, 체계적인 안전관리 시스템을 구축한다는 계획이다.

군 관계자는 "공사 현장은 작은 부주의도 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼 철저한 현장 관리가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 수시 점검과 예방 중심의 안전관리를 지속 추진해 군민과 근로자 모두가 안심할 수 있는 안전한 군정을 실현하겠다"고 말했다.

한편 세부적인 점검 일정과 대상 시설은 해당 사업 부서와 관련 부서를 통해 순차적으로 안내될 예정이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



