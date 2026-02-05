설동호 대전교육감, 서부교육지원청 교육장에 조성만 임명

동부교육지원청 교육장에 조진형 임명



3월 1일자 유·초·중등 교육공무원 인사발령...총 2447명 규모

대전교육청이 5일 3월 1일 자 유·초·중등 교(원)장, 교(원)감, 교육 전문직원, 수석교사, 교사에 대한 인사를 단행했다.

인사 규모는 교(원)장, 교(원)감, 교육 전문직원의 승진 및 전직, 전보 352명과 유·초등교사 전보 1151명, 중등교사 전보 944명 등 총 2447명이다.

▲'대전광역시서부교육지원청 교육장'에는 조성만 대전시교육청 초등교육과장, ▲'대전교육과학연구원 원장'에는 윤창호 대전목양초등학교 교장, ▲'대전시교육청 초등교육과장'에는 안효팔 대전교육과학연구원 교육연구지원부장, ▲'대전교육과학연구원 교육연구지원부장'에는 이중재 대전용전초등학교 교장, ▲'대전교육정보원 정보교육부장'에는 김성순 대전하기초등학교 교장, ▲'대전광역시동부교육지원청 교육장'에는 조진형 대전시교육청 중등교육과장, ▲'대전교육연수원 원장'에는 박광순 대전둔원중학교 교장, ▲'대전특수교육원 원장'에는 류재상 대전시교육청 유아특수교육과 장학관, ▲'대전시교육청 중등교육과장'에는 강의창 대전시교육청 미래생활교육과장, ▲'대전시교육청 체육예술건강과장'에는 김희종 충남고등학교 교장, ▲'대전시교육청 미래생활교육과장'에는 김남규 대전시교육청 중등교육과 장학관, ▲'대전광역시서부교육청 교육지원국장'에는 태관식 대전괴정중학교 교장, ▲'대전교육연수원 학생교육부장'에는 김영은 대전온라인학교 교장, ▲'대전교육연수원 꿈나래교육부장'에는 이성녀 대전도안고등학교 교감이 각각 임명됐다.

대전시교육청은 이번 인사를 통해, 현재 논의 중인 대전·충남 행정통합 협력체계 구축 추진을 위해 '대전충남교육행정통합추진단'을 구성했으며, AI·디지털 기반 교수·학습 혁신, 늘봄학교의 안정적 정착과 질적 고도화, 고교학점제의 안착 지원 등 빠르게 변화하는 교육환경에 선제적으로 대응하고자 했다.

특히 교육정책이 제도 도입에 그치지 않고 학교 현장에서 실질적으로 구현될 수 있도록 학교 현장에 대한 이해와 정책 실행 역량을 두루 갖춘 전문성 있는 인재를 중심으로 인사를 단행했다.

설동호 대전광역시 교육감은 "공정성과 청렴성을 바탕으로 학교 교육 현장을 실질적으로 지원할 수 있는 인사 구현에 중점을 뒀다"며 "교육정책은 학교 현장에서 완성되는 만큼, 학교의 변화와 성장을 안정적으로 지원하여 대전 미래 교육을 실현할 수 있도록 협력적 교육 행정 정착에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





