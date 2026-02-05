코스피, 207.53P 내린 5163.57 마감(3.86%↓)
황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스피, 207.53P 내린 5163.57 마감(3.86%↓)
2026년 02월 05일(목)
코스피, 207.53P 내린 5163.57 마감(3.86%↓)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져"[비트코인 지금]
"괜히 갔다가 큰일 날라" 무서워서 여행 포기…폭설에 30명 숨지고 난리난 日
"회장님 1억 받으러 왔습니다" 벌써 134억 쐈다…사내 출산 57% 늘어난 '이 회사'
6600만원짜리 요즘 유행하는 '기괴한 성형'…"시신 지방으로 볼륨 빵빵하게"
"한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른 AI 반도체 기술 나왔다
출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?
출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장
"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV
전한길 "토론하자", 이준석 "콜"…부정선거 빅매치 성사