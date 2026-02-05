CJ ENM, 2025년 매출 5조1345억…영업익 27.2% 증가

글로벌 IP 홀더로…플랫폼 경쟁력 강화

CJ ENM이 지난해 지식재산권(IP)의 수익 다각화와 플랫폼 성장에 힘입어 실적 반등에 성공했다.

5일 CJ ENM은 2025년 영업이익이 1329억원으로 전년보다 27.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 매출액은 5조1345억원으로 전년 대비 1.9% 줄었으나, 당기순이익은 170억원으로 흑자 전환했다.

엔터테인먼트 부문은 글로벌 공동 제작 본격화와 티빙·엠넷플러스의 성장이 실적을 견인했고, 커머스 부문은 모바일 라이브 커머스의 고성장에 힘입어 외형과 내실을 모두 챙겼다.

미디어플랫폼 부문은 매출 1조3416억원을 기록하며 흑자 전환했다. 티빙은 '환승연애4' 등 오리지널 콘텐츠 흥행 등을 앞세워 광고 매출이 전년 대비 108.8% 성장했다. '폭군의 셰프', '태풍상사', '프로보노' 등 흥행으로 콘텐츠 경쟁력을 입증했다.

영화·드라마 부문은 넷플릭스, 아마존, 워너 브라더스 디스커버리 등 콘텐츠 유통 확대와 글로벌 스튜디오 '피프스시즌'의 유통 매출 호조, 비용 효율화로 4분기 흑자를 달성하며 매출 1조4573억원을 기록했다.

음악 부문은 매출 8176억원으로 전년 대비 16.4% 성장하며 최대 실적을 견인했다. '제로베이스원' 등 글로벌 팬덤을 보유한 아티스트들의 활약과 홍콩 '2025 마마 어워즈'의 흥행이 주효했다. 엠넷플러스는 2025년 연초 대비 연말 기준 월간활성이용자(MAU)가 약 470%, 일간활성이용자(DAU)는 전년 대비 약 3배 성장하며 사업 경쟁력이 강화됐다.

커머스 부문은 매출 1조5180억원, 영업이익 958억원을 기록하며 전년 대비 각각 4.6%, 15.2% 성장했다. 패션·리빙 등 고관여 프리미엄 상품 큐레이션 확대와 숏폼 콘텐츠와 인플루언서 협업을 기반으로 한 '팬덤 커머스' 전략, 빠른 배송 인프라 고도화가 수익성 개선을 견인했다.

CJ ENM은 이날 컨퍼런스콜을 통해 콘텐츠 제작사를 넘어 직접 IP를 보유하고 장기 수익화하는 'IP 홀더'로의 진화를 선언했다. 티빙의 글로벌 진출 확대와 엠넷플러스의 스트리밍 경쟁력 강화 등 '디지털 시프트'를 가속화해 글로벌 IP 파워하우스로 도약한다는 구상이다.

CJ ENM 관계자는 "지난해는 글로벌 공동 제작 확대와 핵심 플랫폼 성장을 통해 글로벌 가속화의 원년을 마련한 한 해였다"며 "급변하는 미디어 환경에 선제적으로 대응해 지속 가능한 수익 구조를 확립하겠다"고 밝혔다.





이이슬 기자



