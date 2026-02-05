본문 바로가기
이억원 "주가조작 신고 포상금, 예비비 동원해 재원 확보"

권해영기자

입력2026.02.05 15:23

시계아이콘00분 19초 소요
정무위 업무보고

이억원 금융위원장이 불공정거래 신고 포상금과 관련해 "포상금이 부족해 신고를 안 하는 일이 없도록 예비비를 동원해서라도 확실하게 재원을 확보하겠다"고 5일 밝혔다.


이억원 금융위원장이 5일 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에 참석해 안경을 고쳐 쓰고 있다. 2026.2.5 김현민 기자

이억원 금융위원장이 5일 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에 참석해 안경을 고쳐 쓰고 있다. 2026.2.5 김현민 기자

이 위원장은 이날 국회 정무위원회 업무보고 자리에서 올해 주가조작 신고 포상금 예산이 4억4000만원으로 부족하다는 지적에 대해 기획예산처와 긴밀히 협의하겠다며 이같이 답했다.

그는 "불공정거래 근절은 제일 중요한 과제이고, 어떻게 유인 체계를 만드느냐에 있어 내부자 고발이 굉장히 효과적인 수단"이라며 "강력한 지원 시스템을 만들어야 한다"고 설명했다.


앞서 이 위원장은 지난 3일 한국거래소에서 열린 '코스피 5000 && 비욘드 세미나'에서도 주가 조작 신고 포상금을 대폭 상향하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.




권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr


