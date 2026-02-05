김천시, 스마트팜이 바꾸는 농업의 미래

이상기후 농가소득 불안정

농촌 일손 부족 문제 대응

농업정책과→스마트농업과 변경

김천형 스마트농업타운 조성 사업 추진

경북 김천시는 5일 봉산면 태화리에 조성된 스마트팜 온실 신축 선도 농가를 방문해 운영 현황을 점검하고 현장의 목소리를 청취했다.

최근 이상기후로 인한 농가소득 불안정과 농촌 일손 부족 문제에 대응하기 위해 스마트농업 육성에 힘을 쏟고 있다.

시는 조직개편을 통해 농업정책과를 스마트농업과로 변경하고, 스마트농업팀을 신설하는 등 농업의 새로운 변화를 준비하고 있으며, 미래 농업 발전을 위한 대규모 김천형 스마트농업타운 조성 사업 추진 등 스마트농업 확산을 위한 정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

해당 농가는 국비 공모사업 지원을 포함해 총사업비 11억원을 투입해 4577㎡ 규모의 스마트팜 온실을 조성했으며, 보온시설, 내·외부 환기시설, 양액기 등 첨단 스마트팜 설비를 구축해 오이를 재배하고 있다.

시 관계자는 "스마트농업은 이상기후 대비는 물론 농업의 디지털 전환을 통해 생산성과 효율성을 높이는 중요한 사업"이라며 "앞으로도 스마트농업 기반 확충을 통해 농가소득 증대와 지속 가능한 농업 환경 조성에 힘쓰겠다."고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



