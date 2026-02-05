[포토] '정치검찰 규탄' 손팻말 든 민주당

정청래 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 더불어민주당 의원들이 5일 국회에서 열린 정책의원총회에서 '조작기소 표적수사! 정치검찰 규탄' 손피켓을 들고 구호를 외치고 있다.







