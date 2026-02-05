[포토] 장동혁 "내일까지 사퇴 요구 있다면 전 당원 투표"

장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 기자간담회를 열고 거취 표명 요구에 대한 입장을 말하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>