"러 첩보위성, 유럽위성들 3년간 감청…군사정보 수집"

유럽위성 12개서 군사정보 탈취

우주공간서 첩보 활동 심화 우려

러시아항공우주군 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

러시아가 첩보위성을 동원해 유럽국가들의 인공위성에서 각종 군사정보를 빼내왔던 것으로 드러났다. 통신 암호화가 미비된 구형 민간위성들의 피해가 이어진 것으로 알려졌다. 우크라이나 전쟁 휴전 협상이 진행되는 상황에서도 우주공간에서 러시아의 첩보활동은 앞으로 더 심화될 것으로 우려된다.

4일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 러시아의 첩보위성인 루치(Luch) 1호와 2호가 2023년부터 3년간에 걸쳐 유럽 각국의 위성 17개에 접근해 정보 탈취를 시도했으며 이중 12개 이상 위성의 정보를 무단 탈취한 것으로 알려졌다. 미하엘 트라우트 독일 우주사령부 사령관은 FT와의 인터뷰에서 "두 위성 모두 서방 위성에 근처에만 머물렀고 접촉을 해왔다"며"이들 위성은 신호정보(SIGINT) 수집 활동을 하는 것으로 의심된다"고 전했다.

이 첩보위성들은 러시아가 크림반도를 강제병합한 2014년, 그리고 우크라이나 전쟁 이후인 2023년 순차적으로 발사됐다. 이 위성들이 접촉해 정보를 빼낸 위성들은 주로 위성 텔레비전(TV)과 같은 민간 용도 위성들로 통신 암호화 장비나 컴퓨터가 설치되지 않은 구형 위성들이었다.

우크라이나 휴전협상이 진행되는 과정에서도 러시아가 '하이브리드 전쟁(Hybrid warfare)' 작전의 일환으로 우주공간에서의 첩보활동을 강화하고 있는 것으로 분석된다. 여기서 하이브리드 전쟁이란 정규군을 통한 군사작전과 사이버전, 인프라 파괴, 가짜뉴스 확산, 심리전, 경제제재 등 비군사적 작전을 섞어 적을 혼란에 빠뜨리는 현대전의 한 방식을 뜻한다.

러시아는 우크라이나 전쟁 개전 이후 발트해 지역에서 발생한 해저 인터넷 및 전력 케이블 절단 사건의 배후로 지목돼왔다. 또한 냉전시대 이후 러시아는 미국이나 중국보다 앞선 우주 첩보 기술을 보유해 위성 감시를 위한 첩보용 발사체, 위성제작을 적극적으로 해온 것으로 알려졌다.

FT는 유럽정보당국 관계자의 말을 인용해 "러시아 첩보위성들은 유럽 위성들에서 빼낸 정보와 인공위성 제어가 가능한 명령링크(Command Link)를 통해 인공위성의 궤도 조정에 나서거나 지구로 추락시킬수도 있다"며 "유사시에는 지상표적 교란이나 해킹작전에 사용할 위험성도 있다"고 지적했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>