본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

이찬진 금감원장 "특사경, 금융위 수사심의위 통제 받기로"

조슬기나기자

입력2026.02.05 14:50

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회 정무위원회 업무보고 현안질의

이찬진 금융감독원장은 5일 금융감독원 특별사법경찰(특사경) 확대와 관련해 금융위원회 내 수사심의위원회를 두는 것으로 양 기관이 의견을 모았다고 밝혔다.


이 원장은 이날 국회 정무위원회에서 "사전 민주적 통제 절차와 관련된 부분은 금융위의 수사심의위원회가 통제하는 것으로 양 기관 간 협의가 거의 정리돼 있는 상태"라며 "수사권 남용 부분은 어느 정도 상당 부분 통제장치가 작동될 것"이라고 말했다. 당초 금감원 내부에 수사심의위원회를 별도로 설치하는 방안을 주장해왔던 것에서 한발 물러선 것이다.

이억원 금융위원장(왼쪽)과 이찬진 금융감독원 원장이 5일 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에 참석해 대화하고 있다. 2026.2.5 김현민 기자

이억원 금융위원장(왼쪽)과 이찬진 금융감독원 원장이 5일 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에 참석해 대화하고 있다. 2026.2.5 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

또한 이 원장은 "자본시장 특사경과 관련된 (인지)수사권의 범위는 자본시장 불공정거래 사건에 국한돼 정리되고 있다"며 "민생침해범죄 (특사경) 관련된 부분은 불법사금융 범죄로 국한돼 있다"고 확인했다. 그간 금감원은 민생범죄 대상에 보이스피싱·보험사기 등을 포함하는 방안을 추진해왔다. 이에 수사 범위가 과도하다는 지적도 잇따랐다.


관련해 유영하 국민의힘 의원은 "금감원은 민간인, 정확하게는 국가로부터 공권력을 부여받은 공무수탁 사인인데 조사 영역의 행정력을 넘어 수사 영역까지 준다는 것은 헌법에 위배된다"며 "감독기관을 넘어 수사기관, 즉 준사법기관까지 가겠다는 욕심이고 권한이 과하면 부작용이 많아진다"고 지적했다.


이억원 금융위원장 역시 지난달 정례 기자간담회에서 "자본시장 불공정거래 특사경에 인지 수사권을 부여하는 것과 민생침해범죄 특사경을 도입하는 것 외 다른 영역 특사경을 두는 것은 적절하지 않다는 게 금융위와 금감원의 공통된 입장"이라고 언급한 바 있다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져"[비트코인 지금] "끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

암 속에 '면역'을 심다…면역 오아시스가 암을 죽인다

전한길 "토론하자", 이준석 "콜"…부정선거 빅매치 성사

박원석 "전한길, 이석기 보다 훨씬 더 위험"

이재용 회장, 밀라노행…2년 만에 다시 '올림픽 경영'

새로운 이슈 보기