부산도시공사, 혹한기 건설현장서 ‘안전온기’ 전했다

푸드트럭 운영, 근로자 건강 보호·참여형 안전문화 확산

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 혹한기 건설현장 근로자의 건강 보호와 안전문화 확산을 위해 '2026년 BMC 안전온기 푸드트럭'을 운영했다고 5일 전했다.

이번 캠페인은 한파에 취약한 건설현장 근로자의 한랭질환을 예방하고, 현장 중심의 참여형 안전활동을 통해 근로자의 안전의식을 높이기 위해 마련됐다.

'BMC 안전온기 푸드트럭'은 지난 1월 28일부터 30일까지 에코델타시티 3단계 2공구, 에코델타시티 11BL, 24BL 등 주요 건설현장에서 진행됐다. 행사 기간 현장 근로자 약 480여 명에게 어묵과 미니 붕어빵 등 따뜻한 간식을 제공해 체온 유지를 지원하는 한편, 작업중지 요청제도 등 주요 안전보건 제도를 안내하는 홍보 활동도 병행했다.

이번 캠페인은 단순한 물품 제공에 그치지 않고, 현장 맞춤형 홍보 배너와 스티커를 활용해 근로자가 자연스럽게 안전 메시지에 관심을 갖고 참여할 수 있도록 소통형 캠페인으로 운영됐다. 이를 통해 근로자의 자발적인 안전 참여를 유도하고, 예방 중심의 안전문화를 현장 전반에 확산하는 계기를 마련했다.

부산도시공사는 이번 캠페인을 통해 근로자와의 소통을 강화하고, 기존 '찾아가는 안전캠페인' 운영 과정에서 확인된 높은 만족도를 바탕으로 참여형 안전활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "안전은 현장에서 직접 체감할 수 있을 때 실천으로 이어진다"며 "근로자 중심의 현장 밀착형 안전캠페인을 통해 모두가 함께하는 안전문화를 정착시켜 나가겠다"고 말했다.

부산도시공사가 혹한기 건설현장에서 푸드트럭을 운영하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>