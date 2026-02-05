李대통령 "국가연구자 제도 도입·대체복무 확대 검토" (종합)

대통령장학생·올림피아드 수상자 등 270여명 참석

"과학기술은 국가역량…천시하면 망해"

지속가능한 과학기술 정책에 공감…"국민 의지에 달려"

李대통령 "과학기술 인재 대체복무 확대 검토"…연구부대 만드는 제안도

해외 인재 유출 "매우 심각한 사안"…환류 위한 정책 준비

이재명 대통령이 5일 청와대에서 미래 과학 인재들을 만나 "앞으로는 국가장학제도 뿐만 아니라 국가연구자 (장학) 제도까지 도입하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "평생을 과학기술에 종사하면서도 자랑스럽게 명예스럽게 살아갈 수 있는 길을 열어보려고 한다"고 강조했다. 또 과학기술 인재를 대상으로 대체복무 확대를 검토하고, 군 복무기간이 또 하나의 기회가 될 수 있도록 군 체제를 개편하겠다는 구상도 내놨다.

이 대통령은 청와대 영빈관에서 '미래과학자와의 대화'를 주재하고 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "과학기술은 나라의 국가 역량 그 자체라고 할 수 있다"며 "역사적으로 볼 때도 과학기술을 존중하는 체제는 흥했고, 과학기술을 천시하는 시대는 망했다"고 분석했다.

이어 이 대통령은 "과학기술을 존중하고 과학기술에 투자하고 과학기술자들이 인정받는 사회라야 미래가 있다"면서 "대한민국도 자원과 특별한 역량이 없는 그런 나라였지만 오로지 교육에 투자하고 과학기술에 투자한 결과로 오늘 세계에서 인정받는 나라가 됐다"고 평가했다.

그러면서 "국가 간 경쟁 치열하면 치열할수록 결국 국민의 역량이 뛰어나나 얼마나 발전하냐에 따라서 국가의 운명이 결정된다. 여러분들 손에 대한민국의 운명이 달려있다는 책임감으로 최선을 다해주시기를 바란다"고 당부했다.

지속가능한 과학기술 정책에 공감…"국민 의지에 달려"

참석자들과 대화에서 과학기술 정책이 지속 가능해야 한다는 점에 공감을 표하기도 했다. 이 대통령은 "국가기술 국가 정책이 조변석개해서 예측이 어려우니 안정적인 시스템을 만들어야 한다는 의견이 있다. 저도 공감한다"며 "시스템을 아무리 만들어도 예산을 삭감하면 그만이고 정책 최종사령탑의 결정으로 뒤집어질 수 있다"고 말했다. 윤석열 정부에서 과학기술 연구개발(R&D) 예산을 삭감한 점을 꼬집은 것으로 풀이된다.

이어 이 대통령은 "우리가 믿어야 할 것은 우리 국민 자신"이라며 "혼돈과 희생을 겪으며 결국 제자리를 찾지 않았느냐. 현상적으로는 세상을 만들어가는 게 권력자인 것처럼 보이지만 근저에는 국민이 있다"고 강조했다. 이 대통령은 "국민주권 국가는 국민의 뜻에 따라 움직이는 나라"라며 "결국 국민 손으로 세상이 움직이는 것이자 여러분의 의지에 달려 있다"고 말했다.

"과학기술 인재 대체복무 확대 검토하겠다"

또한 이 대통령은 과학기술 인재를 위한 대체복무 확대와 군대 체제 개편을 검토하고 있다고 밝혔다. 이 대통령은 "남성 청년들이 같은 조건에서 국방의 의무 이행으로 상당 기간의 공백이 발생할 수밖에 없는 상황이라 여러 갈등 요소가 되기도 하고 억울하게 생각되는 측면도 있을 것 같다"며 이런 계획을 소개했다.

군 복무 중 연구 경험을 쌓을 기회가 있으면 좋겠다는 한 참석자의 의견에 대해 이 대통령은 "과학기술 분야 대체복무 분야가 있기는 하지만 확대하자는 것 아니냐"며 하정우 AI미래기획수석에게 묻자, 하 수석은 "실제로 병무청과 이야기하고 있고 국방부 장관도 전향적이라 정리해 따로 발표드리겠다"고 답변했다.

군대 자체를 대대적으로 바꿔볼 생각이 있다는 점도 밝혔다. 이 대통령은 "지금까지는 병력 숫자와 보병 중심의 체제였다면 이제는 완전히 장비와 무기 경쟁을 하는 상황"이라며 "장비와 무기체계를 중심으로 바꿔야 하기에 병력도 숫자의 문제가 아니라 전문가로 양성해야 한다"고 말했다. 이어 "군대에서 복무하는 시간이 청춘을 낭비하고 시간을 보내는 안타까운 시간이 아니라, 첨단 무기 체계나 장비·첨단 기술을 익힐 수 있는 시간이 되도록 하려고 체제 개편을 검토하고 있다"고 부연했다. 군 복무를 하나의 기회로 활용할 수 있도록 하겠다는 구상이다.

참석자들과 대화 도중 이 대통령은 대체복무 대신 국대 내에 연구부대를 두는 것이 어떠냐는 제안을 하기도 했다. 이에 하 수석은 "실제 연구자들이 모인 부대인데, 실험도 하고 구현과 운영도 하는 것을 검토하고 있다"고 답변했다. 이 과정에서 이 대통령은 "'하 GPT'가 말하기 전에 다 알고 있다"고 농담을 하자, 하 수석은 "프롬프트가 좋아 그렇다"고 받아쳐 좌중에 웃음을 안기기도 했다.

해외 인재 유출 "매우 심각한 사안"…환류를 위해 정책 준비

과학기술 인재의 해외 유출 상황에 대해서도 실질적인 정책을 준비하겠다고 밝혔다. 이 대통령은 "(해외 인재 유출은) 매우 심각한 사안"이라며 "해외 인재 환류를 위한 실질적인 정책을 준비하고 있다"고 말했다. 여러 차례 언급해온 '실패의 자산화'와 관련해서도 "핵심 과제로 추진하고 있다"며 "현장에서 말로만 할 가능성이 있다고 의구심을 갖지만, 이번엔 다르다. 연구개발 분야는 지금까지와는 다른 방향으로 사업을 진행하게 될 것"이라고 소개했다.

지방 대학에 대한 지원도 약속했다. 전남 나주에 위치한 한국에너지공대 학생이 "개천에서 용이 나도록 지방에서도 뛰어난 인재가 나오도록 해달라"고 요청하자, 이 대통령은 "창의적이고 독창적 인재가 필요하다. 앞으로 대성하시겠다"며 지방 대학에 대한 전폭적인 지원을 하겠다고 밝혔다.

이날 '미래과학자와의 대화' 행사는 신규 대통령과학장학생과 국제과학올림피아드 수상자를 초청해 이들의 노력과 성과를 격려하고 과학 인재들과 소통하는 자리도 마련됐다. 이번이 12번째 행사로 올해는 '도전하는 과학자, 도약하는 대한민국'을 주제로 열렸다. 행사에는 신규 대통령과학장학생(학부 1·3학년, 대학원 석·박사과정생) 205명과 국제과학올림피아드 수상자(중·고등학생) 35명 등 총 270여명이 참석했다. 청와대에서는 강훈식 대통령 비서실장과 하정우 수석이, 정부에서는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 등이 자리했다.

이 대통령은 2025년 신규 대통령과학장학생 대표 4인에게 장학 증서와 메달을 수여했다. 국제과학올림피아드 수상자 대표 4인에게는 기념패를 건넸다. 국제과학올림피아드대표단은 우리나라의 도약을 이끌 미래 과학자로서 다짐을 담은 기념 액자를 전달하기도 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>