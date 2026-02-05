상명대, 이탈리아 명문대와 잇단 협약…유럽 교류 확대



사피엔자·피렌체 등 4곳과 학생·연구 협력 추진



상명대학교가 이탈리아 주요 국립·사립 명문대와의 교류 협약을 잇따라 체결하며 유럽 대학 네트워크를 본격 확장하고 있다.

또 학생 교류와 공동연구를 축으로 AI·문화예술 등 핵심 분야의 국제 협력이 속도를 낸다.

상명대는 김종희 총장을 단장으로 한 국제교류단이 오는 7일까지 이탈리아를 방문해 로마 사피엔자대학, 링크캠퍼스대학, 단눈치오 키에티-페스카라대학, 피렌체대학 등과 교류 협약을 추진했다고 5일 밝혔다.

이번 협약의 범위는 AI 중심 공학, 문화예술, 한국어교육, 친환경 도시건축, 경영·경제 등이다.

또 썸머스쿨과 K-컬처 기반 학생 교류, 디지털 엔터테인먼트 MBA, 교환학생, 음악학과 석·박사 연계(1+2), 복수·공동학위, 공동 연구 및 한국어·한국문화 교류이다.

사피엔자대는 700년 역사에 물리·수학·공학 분야 최상위권을 유지하는 종합대학이며, 링크캠퍼스대는 국제관계·비즈니스·디지털 혁신에 강점을 갖췄다.

단눈치오대는 의학·약학·인문사회와 경제·건축을 아우르는 중부 거점 국립대이고, 피렌체대는 인문·건축·예술 분야에서 세계적 위상을 지닌다.

교류단에는 김종희 총장을 비롯해 대외협력·교무·문화예술 분야 주요 보직자들이 동행했다.

김 총장은 "학생 교류와 공동 연구의 실질적 협력 방안을 논의했다"며 "재학생의 국제 경쟁력과 대학의 강점 연구 분야를 키우는 지속적 교류를 이어가겠다"고 말했다.





