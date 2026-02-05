본문 바로가기
김천시－경북도청, 핵심 현안 사업 건의·협조 요청

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.05 14:29

중앙부처와 국회 지속 방문
지역 현안 사업을 설명
국비 확보 위한 적극적인 행보

경북 김천시는 지난 4일 경상북도청을 방문해 이철우 도지사를 만나 주요 현안 사업에 대한 건의와 협조를 요청했다.


이날 시는 경상북도의 '저출산과의 전쟁' 정책 기조에 부합하는 사업을 비롯해, 김천시민을 위해 반드시 추진돼야 할 핵심 현안들이 차질 없이 진행될 수 있도록 행정적·재정적 지원을 건의했다.

(좌)이철우 경북도지사 (우)배낙호 김천시장도지사한테 주요 현안 사업에 대한 건의와 협조를 요청하는 배낙호 김천시장/김이환 기자

아울러 경상북도와 김천시가 긴밀한 협력을 통해 지방시대를 선도하는 핵심 주체로 함께 성장해 나가자는 데 뜻을 모았다.

시 관계자는 "이번 방문이 주요 현안 사업의 원활한 추진을 위한 중요한 계기가 되기를 기대한다."라며 "앞으로도 경상북도의 지속적인 관심과 지원이 이어질 수 있도록 적극적으로 소통하고 노력하겠다."라 밝혔다.


한편, 김천시는 지난해부터 국토교통부, 기획재정부 등 주요 중앙부처와 국회를 지속해서 방문, 지역 현안 사업을 설명하며 국비 확보를 위한 적극적인 행보를 펼치고 있다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
