한국인 10명 중 3명 "정치가 최대 현안"…세계 5번째로 높아

갤럽 107개국 조사 결과 발표

"고소득 국가서 정치문제 인식 커"

71개국, 최대문제로 "경제" 꼽아

한국인 10명 중 3명은 '정치' 문제를 가장 심각한 국가 현안으로 인식하는 것으로 나타났다. 이는 전 세계 주요 국가 중 다섯번째로 높은 수준이다.

갤럽 "고소득 국가서 '정치·정부' 문제 두드러지는 경향"

서울 영등포구 국회의사당의 불이 환하게 켜져 있다. 연합뉴스

4일(현지시간) 미국 여론조사기관 갤럽은 지난해 3∼10월 107개국에서 각국 성인 약 1000명을 대상으로 한 여론조사 결과를 발표했다.

조사에서 '현재 당신의 나라가 당면한 가장 중요한 문제는 무엇인가'라는 질문에 '정치·정부'를 최우선 문제로 인식한 나라는 107개국 중 8개국에 그쳤다. '정치·정부' 지목 비율이 가장 높은 나라는 중국의 군사·외교적 압박이 지속되는 특수한 안보 환경에 처한 ▲대만(50%)이었다. 이어 ▲슬로베니아(34%) ▲스페인·미국(각 33%) ▲한국(31%) 순이었다.

갤럽은 정치와 통치 문제는 전 세계적으로 자주 언급되는 국가 현안 중 하나이지만, 특히 고소득 국가에서 이런 인식이 두드러진다고 설명했다. 기본적인 생활 여건이 안정되고 사회가 번영할수록 정부의 투명성에 대한 기대 수준이 높아진다는 것이다. 다만 정부와 사법·선거·군대·금융 등 주요 제도에 대한 신뢰가 낮을수록 정치를 국가의 가장 큰 문제로 인식할 가능성도 크다고 지적했다.

71개국은 최대 문제로 '경제' 꼽아

이번 조사에서 전 세계적으로 가장 많이 언급된 문제는 '경제'였다. 107개국을 순서대로 나열했을 때 중앙값 기준으로 응답자의 23%가 '경제'를 자국이 당면한 가장 큰 문제로 꼽았다. 이어 ▲일자리·고용(10%) ▲정치·정부'(8%) ▲안전·안보(7%) ▲식량·주거(3%) ▲사회 문제'(3%) ▲환경·기후변화(3%) ▲보건(2%) ▲교육(2%) 순으로 나타났다.

경제 문제는 71개국에서 가장 많이 언급된 현안이다. 이는 생활비 부담, 물가 상승, 임금 문제 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있다. 특히 저소득 국가 국민들은 고소득 국가 거주자보다 경제적 어려움과 생필품 구매에 대한 우려를 더 크게 드러냈다.

갤럽은 '일자리·고용' 문제 역시 단순한 실업률을 넘어 일자리의 질과 노동 환경에 대한 불안이 반영되며 주요 불만 요인으로 자리 잡고 있다고 설명했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



