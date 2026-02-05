본문 바로가기
한국인 10명 중 3명 "정치가 최대 현안"…세계 5번째로 높아

허미담기자

입력2026.02.05 14:31

시계아이콘00분 54초 소요
갤럽 107개국 조사 결과 발표
"고소득 국가서 정치문제 인식 커"
71개국, 최대문제로 "경제" 꼽아

한국인 10명 중 3명은 '정치' 문제를 가장 심각한 국가 현안으로 인식하는 것으로 나타났다. 이는 전 세계 주요 국가 중 다섯번째로 높은 수준이다.


갤럽 "고소득 국가서 '정치·정부' 문제 두드러지는 경향"
서울 영등포구 국회의사당의 불이 환하게 켜져 있다. 연합뉴스

서울 영등포구 국회의사당의 불이 환하게 켜져 있다. 연합뉴스

4일(현지시간) 미국 여론조사기관 갤럽은 지난해 3∼10월 107개국에서 각국 성인 약 1000명을 대상으로 한 여론조사 결과를 발표했다.

조사에서 '현재 당신의 나라가 당면한 가장 중요한 문제는 무엇인가'라는 질문에 '정치·정부'를 최우선 문제로 인식한 나라는 107개국 중 8개국에 그쳤다. '정치·정부' 지목 비율이 가장 높은 나라는 중국의 군사·외교적 압박이 지속되는 특수한 안보 환경에 처한 ▲대만(50%)이었다. 이어 ▲슬로베니아(34%) ▲스페인·미국(각 33%) ▲한국(31%) 순이었다.


갤럽은 정치와 통치 문제는 전 세계적으로 자주 언급되는 국가 현안 중 하나이지만, 특히 고소득 국가에서 이런 인식이 두드러진다고 설명했다. 기본적인 생활 여건이 안정되고 사회가 번영할수록 정부의 투명성에 대한 기대 수준이 높아진다는 것이다. 다만 정부와 사법·선거·군대·금융 등 주요 제도에 대한 신뢰가 낮을수록 정치를 국가의 가장 큰 문제로 인식할 가능성도 크다고 지적했다.


71개국은 최대 문제로 '경제' 꼽아
한국인 10명 중 3명 "정치가 최대 현안"…세계 5번째로 높아 원본보기 아이콘

이번 조사에서 전 세계적으로 가장 많이 언급된 문제는 '경제'였다. 107개국을 순서대로 나열했을 때 중앙값 기준으로 응답자의 23%가 '경제'를 자국이 당면한 가장 큰 문제로 꼽았다. 이어 ▲일자리·고용(10%) ▲정치·정부'(8%) ▲안전·안보(7%) ▲식량·주거(3%) ▲사회 문제'(3%) ▲환경·기후변화(3%) ▲보건(2%) ▲교육(2%) 순으로 나타났다.

경제 문제는 71개국에서 가장 많이 언급된 현안이다. 이는 생활비 부담, 물가 상승, 임금 문제 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있다. 특히 저소득 국가 국민들은 고소득 국가 거주자보다 경제적 어려움과 생필품 구매에 대한 우려를 더 크게 드러냈다.


갤럽은 '일자리·고용' 문제 역시 단순한 실업률을 넘어 일자리의 질과 노동 환경에 대한 불안이 반영되며 주요 불만 요인으로 자리 잡고 있다고 설명했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr




