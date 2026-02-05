양주시, 한국외국기업협회와 '투자환경 설명회' 개최…글로벌 기업 유치 박차

히타치·지멘스 등 60여명 참여

양주테크노밸리·은남산단 중심

외국인 투자 친화 도시로 도약

경기 양주시가 지난 4일 서울 강남 그랜드 인터컨티넨날 파르나스 호텔에서 히타치에너지코리아, 한국지멘스, 한국화웨이 등 60여 명의 외국계 기업 임직원들을 대상으로 '2026년 양주시 투자환경 설명회'를 개최했다.

양주시는 경기 양주테크노밸리, 은남일반산업단지를 중심으로 양주시의 투자환경을 적극적으로 설명했다.

발표 내용은 ▲양주시의 지속적 성장매력 ▲경기 양주테크노밸리의 경쟁력 ▲은남일반산업단지의 편익성 등을 중심으로 양주시가 지닌 잠재적 투자가치에 대해 강조했다.

이번 행사는 지난해 연말 독일 상공회의소와의 투자설명회 이후 두 번째로 외국계 경제단체와 공동개최된 투자설명회로, 양주시가 외국계 경제단체와 지속적인 소통을 통해 협력 네트워크를 한층 더 강화해 나가고 있다는 점에서 의미가 있다.

한국외국기업협회 관계자는 "경기도에 젊고 매력적인 양주시가 있음을 알게 되어 기쁘다"며 "투자가치가 충분한 경기양주테크노밸리와 은남일반산업단지에 외국계 기업 임직원들이 관심을 가질 수 있도록 적극 협력하고, 양주시에 소재한 기업들과 협회 회원사들과도 협업할 수 있는 기회가 마련되길 바란다"고 말했다.

양주시 관계자는 "이번 설명회를 통해 양주시에 투자를 계획하는 외국계 기업들이 필요로 하는 요구사항을 충분히 수렴하고 제도화해 외국인 기업과 투자자가 찾는 투자 친화도시로 만들겠다"고 전했다.

한국외국기업협회(FORCA)는 국내에 진출한 1만5000여 개사의 외국인 투자기업을 대표하는 민간 경제단체로, 500여 개사를 회원사로 보유하고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



