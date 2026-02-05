본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

금호건설, 지난해 영업이익 459억원…흑자전환

이민지기자

입력2026.02.05 14:15

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

차입금 1130억원 상환, 재무구조 개선

금호건설이 지난해 영업이익으로 459억원을 기록해 흑자 전환했다고 5일 밝혔다.

금호건설, 지난해 영업이익 459억원…흑자전환
AD
원본보기 아이콘

매출액은 2조 173억원을 기록해 지난해 대비 5.4% 신장했고 당기순이익은 흑자 전환한 618억원을 기록했다. 수익성 중심의 경영전략 덕분에 영업이익과 순이익 모두 전년 대비 크게 개선됐다.


실적 개선에는 신규 주거 브랜드 '아테라(ARTERA)'의 성공적 안착과 수익성 중심의 수주 포트폴리오 재편 전략이 영향을 줬다. 금호건설 관계자는 "현장 원가율 관리 강화와 선별 수주 전략을 통해 매출 규모를 안정적으로 유지하는 가운데, 이익을 개선하는 데 집중했다"고 설명했다.

재무 건전성도 개선됐다. 지속적인 차입금 상환을 통해 차입금은 전년 2701억원에서 1571억원으로 1130억원 줄였다. 차입금이 줄면서 이자 비용도 감소해 금융 비용 부담을 완화했다. 회사 측은 "재무 구조와 사업 체질이 지속적으로 강화되고 있다"며 "개선된 재무 건전성과 기초체력을 기반으로 앞으로도 안정적인 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져"[비트코인 지금] "끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

박원석 "전한길, 이석기 보다 훨씬 더 위험"

이재용 회장, 밀라노행…2년 만에 다시 '올림픽 경영'

새로운 이슈 보기