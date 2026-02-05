오리온, 작년 매출 3조3000억원… 영업이익 5500억원

‘러시아·인도’ 성장세… 국내·외 공장 신설로 성장세 전망

오리온은 지난해 연결기준 매출액이 3조3324억원, 영업이익은 5582억원으로 집계됐다고 5일 공시했다. 매출액은 전년보다 7.3%, 영업이익은 2.7% 증가한 것이다.

러시아와 인도가 높은 성장세를 보였으며 유럽과 아프리카 등으로 시장을 확대하면서 수출도 증가했다. 오리온은 "작황 부진으로 인한 카카오, 유지류, 견과류 등 주요 원재료 가격 상승과 고환율 등의 영향으로 제조원가 부담이 가중됐으나 운영 효율화를 통해 수익성 방어에 성공했다"고 밝혔다.

법인별로 보면 한국 법인은 매출액이 4.4% 성장한 1조1458억원, 영업이익은 4.6% 증가한 1868억원을 기록했다. 오리온은 "트렌드를 반영한 신제품 출시와 수출 물량 증가로 매출이 성장했다"고 설명했다. 오리온은 올해 건강지향과 프리미엄 제품을 출시해 시장을 선도하고 총 4600억원을 투자하는 진천통합센터 건설을 통해 중장기 성장 기반을 다질 계획이다.

중국 법인은 '춘절' 성수기 효과가 전무했던 해였음에도 불구하고 매출액이 4% 성장한 1조 3207억원, 영업이익은 2417억원을 기록했다. 러시아 법인은 수박 초코파이, 후레쉬 파이, 젤리 등 다제품 체제 확립과 대형 유통 채널 전용 제품 확대를 통해 작년 영업이익이 26% 증가한 465억원을 기록했다. 매출은 3394억원으로 전년보다 47.2% 증가했다. 인도 법인의 매출액도 전년보다 30.3% 오른 275억원을 기록했고 베트남 법인도 4.6% 증가한 5381억원으로 집계됐다.

오리온은 "러시아 법인은 초코파이 5개 생산라인의 가동률이 140%를 상회하는 등 전반적으로 제품 공급 부족 상황"이라며 "지난달 총 2400억 원을 투자해 트베리 신공장동 건설에 착수했는데, 신규 라인 증설이 완료되면 연간 생산량은 기존 대비 2배인 7500억원 수준으로 늘어나 고성장세가 더욱 가속화될 전망"이라고 내다봤다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



