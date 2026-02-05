본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

코딧, K-뷰티 브랜드 보호(IP) 과제 국회서 세미나 개최

이상현기자

입력2026.02.05 14:15

시계아이콘01분 07초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김원이 국회의원 주최, 국회 K-뷰티포럼·코딧 글로벌정책실증연구원 주관, 대한화장품협회 후원
가품 확산으로 브랜드 신뢰 훼손 및 소비자 피해 우려...K-뷰티 글로벌 성장 지원 위한 정책 과제 논의

코딧, K-뷰티 브랜드 보호(IP) 과제 국회서 세미나 개최
AD
원본보기 아이콘

AI 법·규제·정책 플랫폼 기업 코딧(CODIT, 대표 정지은) 부설 글로벌정책실증연구원은 오는2월10일(화) 오전10시, 국회도서관 소강당실에서 「전자상거래 기반 K-뷰티 기업의 글로벌 성장과 상표권 보호 과제」 정책 세미나를 개최하며, 이번 세미나는 국회 K-뷰티포럼 대표의원 김원이 국회의원이 주최하고 국회 K-뷰티포럼과 코딧 글로벌정책실증연구원이 주관하며 대한화장품협회가 후원한다.


이번 세미나는 전자상거래 확산으로 K-뷰티가 글로벌 소비자에게 빠르게 확산되는 가운데, 국내 중소기업과 판매자들이 글로벌 시장에서 성장하는 과정에서 직면하는 가품·미투 상품 등 브랜드 보호(IP) 이슈를 중심으로 정책적 대응 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

K-뷰티 산업은 우수한 제조·R&D 역량과 한류 확산을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보한 대표 수출 산업으로 성장해왔다. 최근에는 전자상거래를 통해 소비자가 처음 접한 브랜드를 구매하고 재구매로 이어지는 구조 속에서 K-뷰티가 확산되며, 중소 브랜드의 글로벌 진출 기회도 확대되고 있다.


다만 전자상거래 기반 성장 과정에서 가품·미투 상품 등 브랜드 보호(IP) 부담이 누적되며, 브랜드 신뢰 훼손과 소비자 피해로 이어질 수 있는 핵심 리스크로 부각되고 있다. 이에 이번 세미나에서는 현장 사례를 바탕으로 실효적인 가품 대응 및 IP 보호 강화를 위한 정책 과제를 점검하고, 제도 개선과 관계부처 협력 등 지원 방향을 논의하고자 한다.


세미나 발제는 신화숙 아마존 글로벌셀링코리아 대표이사가 「K-뷰티의 글로벌 확산과 정책 과제: IP(브랜드 보호) 지원을 중심으로(가제)」를 주제로 진행한다. 이어지는 종합토론은 송해영 코딧 글로벌정책실증연구원장이 좌장을 맡고, 산업계·협회·정부 관계자들이 참여해 현장 사례를 바탕으로 제도 개선, 예산 지원, 관계부처 협력 과제를 논의할 예정이다. 토론에는 K-뷰티 기업과 대한화장품협회, 지식재산처, 식품의약품안전처, 중소벤처기업부 등이 참여할 계획이다.

송해영 코딧 글로벌정책실증연구원장은 "전자상거래 기반의 글로벌 확산은 K-뷰티 중소기업에게 중요한 성장 경로인 만큼, 가품·미투 상품 문제를 방치할 경우 브랜드 신뢰와 소비자 안전에 직접적인 영향을 미칠 수 있다"며 "이번 세미나가 현장의 사례를 토대로 실효적인 브랜드 보호(IP) 지원 방안을 도출하고, 국회와 정부 차원의 정책 논의로 연결되는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.


한편 코딧 부설 글로벌정책실증연구원은 AI, 디지털, 무역, ESG, 헬스케어·제약, 순환경제 등 주요 산업 분야의 입법·정책을 분석한 이슈페이퍼를 발간하고, 국회·정부·국책연구기관과의 정책 세미나를 통해 기업의 규제 대응과 정책 이해를 지원하는 민간 정책 씽크탱크로 활동하고 있다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져"[비트코인 지금] "끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

암 속에 '면역'을 심다…면역 오아시스가 암을 죽인다

전한길 "토론하자", 이준석 "콜"…부정선거 빅매치 성사

박원석 "전한길, 이석기 보다 훨씬 더 위험"

이재용 회장, 밀라노행…2년 만에 다시 '올림픽 경영'

새로운 이슈 보기