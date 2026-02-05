신한지주, 주당 880원 결산 현금배당 결정

신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 90,100 전일대비 200 등락률 -0.22% 거래량 995,749 전일가 90,300 2026.02.05 14:12 기준 관련기사 쉬어가는 코스피…반도체 주춤할 때 뜨는 업종 '주목'[특징주]은행株, 주주환원 기대감에 줄줄이 신고가코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 전 종목 시세 보기 close 는 5일 보통주 1주당 880원의 결산 현금배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 1.0%다. 배당금 총액은 5176억9583만6800원이다. 배당기준일은 오는 20일이다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>