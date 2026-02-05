은 가격 장중 17% 급락…"유동성 줄고, 투심 악화"

73달러까지 밀린 후 소폭 반등

지난주 사상 최대 일일 낙폭을 기록했던 은 가격이 5일 장중 한때 17%가량 하락했다.

블룸버그통신에 따르면 은 현물 가격은 5일(한국시간) 오후 1시44분 기준 현재 전거래일 대비 12.65% 밀린 77.01달러에 거래되고 있다. 이날 오후 12시께 17%가량 낙폭을 기록하며 73달러대까지 밀렸으나 저가 매수세에 힘입어 소폭 반등했다.

이 같은 낙폭은 지난 30일 하락세를 기록한 지 불과 4거래일만이다. 이후 은 가격은 2일까지 이틀간 약세를 지속한 후 3일과 4일 저가 매수세에 힘입어 반등을 시도해왔다.

크리스토퍼 웡 OCBC 은행 전략가는 블룸버그통신에 "주식과 금속을 포함한 자산군 전반에서 투자심리가 약화된 것으로 보인다"면서 "유동성이 제한된 상황에서 하락을 증폭시키는 악순환(feedback loop)이 반복되고 있다"고 말했다.

마크 크랜필드 블룸버그 마켓라이브 전략가는 "트레이더들은 금주 71달러 바로 위 저점을 주시하겠지만, 더 중요한 것은 70달러선"이라며 "은은 지난해 12월 이후 60달러대로 진입한 적이 없는데, 그 이하까지 떨어지면 자산 전반에 대한 위험 회피 심리를 자극할 것"이라고 짚었다.

한편, 같은 시각 금 현물 가격은 1.63% 내리고 있으며, 팔라듐 현물 가격도 2.39% 밀린 상태다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>