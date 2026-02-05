한화솔루션, 2025년 영업손실 3533억원…석유화학 부진에 발목

글로벌 석유화학 공급 과잉에 수익성 악화

미국 통관 지연으로 태양광 모듈 판매 감소

케미칼 스프레드 축소로 적자 확대

미국 태양광 사업 확대에도 불구하고 글로벌 석유화학 업황 부진과 통관 지연 여파가 겹치며 한화솔루션이 지난해 대규모 영업적자를 기록했다. 다만 신재생에너지 부문에서는 매출이 사상 최대치를 경신하며 실적 개선 가능성을 남겼고, 회사는 올해 1분기부터 신재생에너지 부문의 흑자 전환과 전사 실적 회복을 기대하고 있다.

한화솔루션은 5일 2025년 연결 기준 매출 13조3544억원, 영업손실 3533억원을 기록했다고 5일 밝혔다.

사업 부문별로 보면 신재생에너지 부문은 매출 6조8594억원, 영업손실 852억원을 냈다. 미국 통관 지연 여파로 태양광 모듈 판매가 줄었지만, 미국 주택용 에너지 사업 확대에 힘입어 매출은 역대 최대치를 경신했다. 이에 따라 적자 폭도 전년 대비 줄어들었다.

케미칼 부문은 매출 4조6241억원, 영업손실 2491억원을 기록했다. 글로벌 석유화학 시장에서 공급 과잉이 장기화되면서 주요 제품의 국제 거래 가격이 하락했고, 이에 따라 수익성이 크게 악화됐다.

첨단소재 부문은 매출 1조1109억원, 영업이익 62억원으로 집계됐다. 미국 태양광 소재 신공장이 본격 가동되며 2년 연속 매출 1조원을 넘겼으나, 고정비 부담에 따른 원가 상승이 실적에 영향을 미쳤다.

지난해 4분기 기준으로는 매출 3조7783억원, 영업손실 4783억원을 기록했다. 신재생에너지 부문은 미국 통관 지연으로 공장 가동률이 낮아지고 판매량이 감소하면서 적자 전환했다. 케미칼 부문 역시 정기보수와 주요 제품 가격 하락에 따른 스프레드 축소로 적자 폭이 확대됐다.

회사 측은 올해 들어 실적 개선을 기대하고 있다. 정원영 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "1분기부터 미국 모듈 공장이 정상 가동되고 판매량이 늘어날 것으로 예상되며, 판매 가격 상승도 기대된다"며 "이에 따라 신재생에너지 부문의 흑자 전환이 가능할 것으로 본다"고 말했다. 이어 "케미칼 부문 역시 정기보수 기저 효과로 적자 폭이 줄어들 것"이라고 덧붙였다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



