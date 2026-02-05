포천시, ‘설맞이 고향사랑기부제 이벤트’ 개최…기부하고 아이스크림 받자

경기 포천시는 오는 24일까지 '포천 고향사랑기부제 이벤트'를 진행한다.

이번 이벤트는 설 명절을 계기로 고향사랑기부제에 대한 참여를 활성화하고, '2026년 소원'을 공유하며 새해의 희망과 따뜻한 정을 나누기 위해 마련됐다. 고향사랑기부 참여와 포천시 공식 누리소통망(SNS)을 활용한 참여 등 두 가지 방식으로 참여할 수 있다.

먼저, 이벤트 기간 중 포천시에 10만원 이상 고향사랑기부를 하면 자동으로 참여되며, 기부는 '고향사랑이(e)음' 누리집 또는 농협은행과 지역 농·축협 지점을 통해 가능하다. 해당 참여자 가운데 선착순 40명을 선정할 예정이다.

이와 함께 포천시청 공식 누리소통망(SNS) 이벤트 게시글에 '좋아요'를 누르고 '2026년 소원'을 댓글로 작성한 뒤 해당 화면을 캡처해 네이버폼으로 제출하면 참여할 수 있다. 이 방식은 20명을 추첨해 선정한다.

이벤트 결과는 2월 27일 포천시청 공식 누리소통망을 통해 발표되며, 포천시는 총 60명에게 아이스크림 교환권을 제공할 예정이다.

포천시 관계자는 "이번 이벤트가 고향사랑기부제에 대한 시민 관심을 높이고, 새해 소망을 함께 나누는 계기가 되길 바란다"며 "시민 모두가 따뜻하고 행복한 명절을 보내시길 기원한다"고 말했다.





