경기도일자리재단, 5일 원티드랩과 글로벌 채용활성화 MOU

경기도일자리재단이 5일 ㈜원티드랩과 '글로벌 채용 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이날 협약은 외국인 인재의 국내 취업을 지원하고, 내국인의 해외 진출 기회를 확대하기 위한 민관 협력 체계를 구축하는 데 목적이 있다.

도 일자리재단은 글로벌 시장 진출 기업 증가와 내국인 구인난 심화에 대응해 지난해부터 '경기도 외국인일자리지원센터'를 구성·운영하고 있다. 센터는 외국인 구직자와 외국인 고용기업을 대상으로 한 전문 고용지원서비스를 제공하고 있다.

이번 협약을 통해 재단의 외국인 고용지원 운영 체계와 ㈜원티드랩의 채용 플랫폼, 기업 네트워크, 인재 매칭 노하우가 결합된다. 양 기관은 외국인 구직자와 구인 기업을 위한 맞춤형 고용지원 서비스를 더욱 강화할 계획이다.

특히 ㈜원티드랩이 주최하는 글로벌 취업 콘퍼런스 '커리어 익스체인지(Career Exchange)'를 시작으로, 다양한 글로벌 채용 행사 및 프로그램을 공동 추진한다. 이를 통해 국내 취업을 희망하는 외국인과 글로벌 인재 확보를 원하는 기업 간 실질적인 채용 기회를 제공할 예정이다.

아울러 내국인의 해외 진출을 위한 협력도 확대한다. 재단이 추진 중인 해외 취업 지원 사업 '경기 청년 해외 진출(일본)'과 연계해, 일본 현지 기업을 대상으로 한 공동 취업박람회를 개최할 계획이다.

윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "이번 협약을 통해 양 기관의 전문성과 인프라가 결합돼 글로벌 채용 활성화에 실질적인 시너지를 창출할 것으로 기대한다"며, "이번 사례가 글로벌 채용 분야에서 민관 협력의 우수 모델로 자리매김하길 바란다"고 밝혔다.





