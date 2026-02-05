본문 바로가기
경기도일자리재단, 5일 원티드랩과 글로벌 채용활성화 MOU

이영규기자

입력2026.02.05 14:02

시계아이콘00분 42초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도일자리재단이 5일 ㈜원티드랩과 '글로벌 채용 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.


이날 협약은 외국인 인재의 국내 취업을 지원하고, 내국인의 해외 진출 기회를 확대하기 위한 민관 협력 체계를 구축하는 데 목적이 있다.

도 일자리재단은 글로벌 시장 진출 기업 증가와 내국인 구인난 심화에 대응해 지난해부터 '경기도 외국인일자리지원센터'를 구성·운영하고 있다. 센터는 외국인 구직자와 외국인 고용기업을 대상으로 한 전문 고용지원서비스를 제공하고 있다.


이번 협약을 통해 재단의 외국인 고용지원 운영 체계와 ㈜원티드랩의 채용 플랫폼, 기업 네트워크, 인재 매칭 노하우가 결합된다. 양 기관은 외국인 구직자와 구인 기업을 위한 맞춤형 고용지원 서비스를 더욱 강화할 계획이다.


특히 ㈜원티드랩이 주최하는 글로벌 취업 콘퍼런스 '커리어 익스체인지(Career Exchange)'를 시작으로, 다양한 글로벌 채용 행사 및 프로그램을 공동 추진한다. 이를 통해 국내 취업을 희망하는 외국인과 글로벌 인재 확보를 원하는 기업 간 실질적인 채용 기회를 제공할 예정이다.

경기도청

경기도청

원본보기 아이콘

아울러 내국인의 해외 진출을 위한 협력도 확대한다. 재단이 추진 중인 해외 취업 지원 사업 '경기 청년 해외 진출(일본)'과 연계해, 일본 현지 기업을 대상으로 한 공동 취업박람회를 개최할 계획이다.


윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "이번 협약을 통해 양 기관의 전문성과 인프라가 결합돼 글로벌 채용 활성화에 실질적인 시너지를 창출할 것으로 기대한다"며, "이번 사례가 글로벌 채용 분야에서 민관 협력의 우수 모델로 자리매김하길 바란다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
