안광식 "모든 학생에 매월 10만원 학생교육기본수당 지급"

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.05 14:01

학습과 '진로 탐색'에 필요한 기본적인 교육 여건 보장

3일 세종시교육감 예비후보 등록

안광식 세종교육희망연구소 대표(사진=모석봉 기자)

안광식 세종교육희망연구소 대표(사진=모석봉 기자)

안광식 세종교육희망연구소 대표가 3일 오전 9시 세종특별자치시교육감 선거 예비후보로 등록했다.


안 예비후보의 주요 공약으로는 초등학교 3학년부터 고등학교 3학년까지 모든 학생에게 매월 최대 10만 원의 학생교육기본수당을 지급하는 방안을 제시했다. 이를 통해 학습과 진로 탐색에 필요한 기본적인 교육 여건을 보장하겠다는 취지다.

안 예비후보는 "교육은 기다려주지 않으며 학생들의 성장은 지금, 이 순간에도 계속되고 있다"며 "구호가 아닌 결과로 평가받는 교육행정을 실천하겠다"고 말했다.


안 예비후보는 중·고등학교 교사와 교육청 근무 경험을 두루 갖춘 인물로, 교육 현장과 행정을 모두 이해하는 후보임을 강조했다.


그는 현재 세종교육이 기초학력 저하, 학생 정서 지원 공백, 교사 피로 누적 등 구조적인 문제를 안고 있다고 진단하며, 학생 중심 교육체계로의 전환이 필요하다고 밝혔다.

한편, 안 예비후보는 향후 교육 현장과 시민을 직접 찾아가는 행보를 통해 정책 구상을 구체화하고, 세종교육의 방향 전환에 대한 공감대를 넓혀갈 계획이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
