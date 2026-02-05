동두천시, 다함께돌봄센터 1호점 위·수탁 협약식 개최

경기 동두천시는 지난 4일 다함께돌봄센터 1호점 수탁기관인 (사)미래복지경영과 센터 운영 및 효율적인 돌봄 서비스 제공을 위한 위·수탁 협약을 체결했다고 5일 밝혔다.
박형덕 동두천시장이 지난 4일 다함께돌봄센터 1호점 수탁기관인 (사)미래복지경영과 센터 운영 및 효율적인 돌봄 서비스 제공을 위한 위·수탁 협약을 체결하고 있다. 동두천시 제공
다함께돌봄센터 1호점은 운영시간 연장과 시설형 긴급돌봄을 통해 맞벌이 가정과 돌봄 공백이 발생하는 가정의 양육 부담을 완화하고, 거점 아동돌봄센터로서 지역 내 아동돌봄센터 운영을 지원하는 역할을 수행할 예정이다. 해당 센터는 2026년 3월 중 개소할 계획이다.
이번 협약에 따라 다함께돌봄센터 1호점은 향후 5년간 (사)미래복지경영이 센터 시설 및 운영 전반을 위탁받아 맡게 되며, 동두천시 아동을 위한 안정적이고 체계적인 돌봄 환경 조성과 돌봄 사각지대 해소에 적극 나선다.
박형덕 동두천시장은 "맞벌이 가정과 돌봄이 필요한 가정이 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 다함께돌봄센터 운영을 확대하고 있다"며 "앞으로도 아이들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 촘촘한 돌봄 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
