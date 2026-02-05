본문 바로가기
광주시, 지역 내 기업 제품 판매 장터 개최…지역 판로 확대 지원

이종구기자

입력2026.02.05 13:52

경기 광주시는 지난 4일 시청 2층 로비에서 지역 내 기업의 판로 확대와 지역 소비 촉진을 위한 '지역 내 기업 제품 판매 장터'를 개최했다.

광주시가 지난 4일 시청 2층 로비에서 지역 내 기업의 판로 확대와 지역 소비 촉진을 위한 '지역 내 기업 제품 판매 장터'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

광주시가 지난 4일 시청 2층 로비에서 지역 내 기업의 판로 확대와 지역 소비 촉진을 위한 '지역 내 기업 제품 판매 장터'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 행사는 소비 위축과 경기 둔화로 어려움을 겪는 지역 내 기업을 지원하고 지역 내 소비를 활성화하기 위해 마련됐다. 행사에는 지역 내 13개 기업이 참여해 총 77개 품목을 선보였다.


판매 장터에서는 생활용품, 디자인 소품, 식품 등 다양한 제품을 시민들이 직접 보고 체험하며 구매할 수 있도록 운영됐다. 시는 품질과 디자인 경쟁력을 갖춘 지역 내 기업 제품을 한자리에서 소개함으로써 시민에게는 지역 우수 제품을 접할 기회를 제공하고 참여 기업에는 판로 확대와 홍보의 계기를 마련했다고 설명했다.

방세환 시장은 "이번 판매 장터는 어려운 여건 속에서도 경영을 이어가고 있는 지역 내 기업을 응원하는 자리"라며 "앞으로도 현장 중심의 실질적인 판로 지원을 통해 지역경제에 도움이 되는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.


한편, 시는 이번 행사를 계기로 지역 내 기업 제품에 대한 인지도를 높이고 지역 내 소비의 선순환 구조가 정착될 수 있도록 다양한 판로 지원 사업을 이어갈 계획이다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
