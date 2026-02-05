다가오는 6월 영광군수 선거…현역 장세일 '우세' 구도

㈜이너텍시스템즈 여론조사서 진행

후보 적합도·당선 가능성·본선 경쟁력 1위

2위권 경쟁 후보들과 뚜렷한 격차 보여

올해 6월 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 약 4개월 앞두고 실시된 영광군수 선거 여론조사에서 장세일 군수가 주요 지표 전반에서 선두를 차지한 것으로 나타났다. '후보 적합도와 당선 가능성', '본선 경쟁력'을 묻는 조사에서 모두 1위를 기록, 초반부터 형성된 우세 구도를 이어가고 있다는 평가다.

YT신문이 여론조사 전문기관 ㈜이너텍시스템즈에 의뢰해 지난 2일부터 4일까지 사흘간 영광군 거주 만 18세 이상 남녀 802명을 대상으로 조사한 결과, '영광군수 후보 적합도' 질문에 장세일 후보는 30.8%를 얻어 오차범위 밖 1위를 기록했다.

장기소(12.2%), 김혜영(12.1%), 김한균(11.7%), 이석하(11.3%) 후보는 오차범위 내에서 접전을 벌이며 2위권을 형성했다. 선두인 장 후보와는 두 자릿수 격차를 보였다.

더불어민주당 후보 적합도 조사에서도 장세일 후보는 32.0%로 가장 높은 지지를 받았다. 김혜영(15.6%), 장기소(13.4%), 김한균(12.5%) 후보가 뒤를 이었고, 이동권(6.6%)·양재휘(6.5%) 후보는 한 자릿수에 그쳤다.

당선 가능성을 묻는 질문에서는 격차가 더 벌어졌다. 장세일 후보는 34.5%를 기록해 김혜영(12.1%), 김한균(11.4%), 장기소(11.3%), 이석하(10.2%) 후보를 오차범위 밖에서 크게 앞섰다.

본선 경쟁력을 가늠하는 3자 가상대결에서도 장 후보의 우위는 분명했다.

민주당 후보로 장세일 후보가 출마할 경우, 진보당 이석하 후보와 조국혁신당 정원식 후보를 상정한 가상대결에서 44.2%의 지지를 얻었다. 이석하 후보는 21.6%, 정원식 후보는 9.2%에 그쳤다.

한편 이번 조사는 무선 가상번호(80%)와 유선전화 RDD(20%) 방식을 병행해 실시됐으며, 응답률은 10.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트다.

통계 보정은 2025년 12월 행정안전부 주민등록 인구 기준 성·연령·지역별 가중치를 적용했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.





