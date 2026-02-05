희토류, 확보부터 재활용까지 체계화…정부, 전주기 공급망 로드맵 발표

김정관 장관, 희토류 관련 기업 방문해 애로청취

산업자원안보실 제1호 정책 '희토류 공급망 종합대책' 발표

수급위기 관리·확보처 다변화·내재화 3축 추진

정부가 희토류 공급망 안정화를 위해 민관 협력을 본격화한다. 희토류를 산업자원안보 정책의 최우선 과제로 삼고 광산 개발부터 분리·정제, 제품 생산에 이르는 전 주기 대응체계를 강화한다는 계획이다.

김정관 산업통상부 장관은 5일 대구·경북 지역을 방문해 희토류 영구자석 제조기업인 성림첨단산업을 찾아 주요 희토류 관련 기업과 지원기관 관계자들과 간담회를 열고 현장의 애로사항과 협력 방안을 논의했다. 이날 간담회에는 영구자석 생산·수요 기업과 자원개발, 정·제련, 재자원화 기업, 공공 지원기관 등이 참석했다.

광산개발부터 분리, 정제, 생산…전주기 대응 체계 강화

희토류는 전기차 구동 모터, 풍력 발전기, 반도체 연마 공정, 세라믹 부품, 광통신 레이저 증폭, 방위산업 등 산업 전반에 광범위하게 사용된다. 특히 고온 환경에서도 성능을 유지해야 하는 영구자석과 모터 분야에서 필수 소재로 꼽힌다. 이 때문에 공급이 흔들릴 경우 산업 전반이 영향을 받는 '자원 무기화' 가능 품목으로 분류된다.

산업부는 간담회에 앞서 '희토류 공급망 종합대책' 요약본을 발표했다. 이번 대책은 지난해 말 출범한 산업자원안보실의 제1호 정책으로, 첨단 제조산업의 핵심 원료인 희토류의 안정적 확보를 목표로 한다. 정부는 단기 수급 위기 대응과 중장기 자립 기반 구축을 병행하는 전략을 추진할 방침이다.

산업부 관계자는 "이번 대책은 희토류를 확보하고 분리·정제해 산업에 투입하고 다시 회수·재활용하는 전 과정을 하나의 로드맵으로 묶은 첫 종합 정책"이라며 "이미 준비된 과제와 앞으로 추진할 과제를 함께 담은 실행 청사진"이라고 설명했다.

해외 자원개발에 정책금융기관, 광해공업공단 등 공공이 민간 리스크 분담

대책에는 해외 자원개발과 공급망 다변화 과정에서 공공의 역할을 강화하기 위해 한국광해광업공단 등 전문기관이 참여하는 협력 구조도 포함됐다. 산업부는 희토류 확보 프로젝트 추진 시 정책금융기관과 함께 광해광업공단, 지질자원연구원 등 공공 지원기관을 연계해 민간 기업의 투자 리스크를 분담하고, 탐사부터 개발·정제까지 이어지는 사업 전반에 기술·금융 지원을 병행한다는 방침이다. 이를 통해 민간 단독으로는 추진이 어려운 해외 광산 개발과 장기 공급 계약 체결을 촉진하고, 중장기적으로 안정적인 희토류 수급 기반을 구축하겠다는 구상이다.

정부 희토류 공급망 종합대책 방향. 산업통상부. 원본보기 아이콘

이번 대책은 자원안보 정책의 방향 전환이라는 점에서도 의미가 있다. 과거에는 산업 수요에서 출발해 원료를 거슬러 올라가는 방식이었다면, 이제는 자원 확보에서 시작해 산업 활용까지 내려오는 전주기 체계로 전환한다는 것이다. 산업부 측은 "그동안 정부 대응은 자석 제조 등 다운스트림 중심이었지만, 이제는 업스트림부터 미드스트림, 다운스트림을 동시에 보지 않으면 공급망 안정이 어렵다"고 진단했다.

업스트림은 광산 개발과 원광 확보, 미드스트림은 분리·정제 기술과 장비, 다운스트림은 자석·모터 등 완제품 생산 단계다. 여기에 재자원화가 향후 핵심 축으로 부상할 것으로 내다봤다. 산업부 관계자는 "전기차가 본격적으로 폐차되는 시점에 국내 회수·재활용 생태계가 갖춰져 있어야 한다"며 "자원이 나오는 시점과 산업 생태계 구축 시점을 맞추는 것이 중요하다"고 말했다.

내년 해외자원개발 융자예산 675억으로 확대…희토류 연구개발 펀드도 조성

산업부는 단기적으로는 통상 협력 채널을 확대하고 희토류 17종 전 품목을 핵심 광물로 지정해 관리하기로 했다. 또 희토류 수출입 코드를 신설·세분화해 수급 동향을 정밀하게 분석하는 체계를 마련한다.

중장기적으로는 확보처 다각화를 위해 프로젝트 중심의 자원 외교를 강화하고, 민간 기업의 투자 부담을 줄이기 위해 공공 부문의 역할을 확대한다. 해외 자원 개발 융자 예산은 내년 675억원으로 늘리고, 융자 지원 비율도 70%까지 확대할 계획이다.

국내 생산 기반 확충도 추진된다. 정부는 생산시설 투자 보조와 규제 합리화를 통해 재자원화 생태계를 활성화하고, 희토류 대체·저감·재활용 기술을 포함한 연구개발 로드맵을 수립하기로 했다. 산업기술혁신펀드 내 '희토류 연구개발 펀드'도 새로 조성한다.

김 장관은 "우리나라는 반도체, 전기차, 배터리 등 첨단 산업이 발달했지만 자원의 대부분을 수입에 의존하는 구조"라며 "국가 경쟁력은 산업 자원 안보에 달려 있는 만큼 안정적인 희토류 공급망 구축을 위해 민관이 긴밀히 협력해야 한다"고 말했다. 이어 "정부도 흔들림 없는 정책 의지로 전 주기에 걸친 기반을 구축해 대외 환경 변화에도 흔들리지 않는 산업 구조를 만들어가겠다"고 밝혔다.





세종=강나훔 기자



