(재)에이스경암, 쌀 7500포대 성남시에 기탁…28년째 온정

경기 성남시는 설 명절을 앞두고 어려운 이웃을 돕기 위한 기업들의 성품 기탁이 줄을 잇고 있다.

(재)에이스경암이 5일 성남시에 2억1375만원 상당의 쌀 7500포대(10㎏ 들이)를 기탁하고 있다. 성남시 제공

재단법인 에이스경암은 5일 성남시에 2억1375만원 상당의 쌀 7500포대(10㎏들이)를 기탁했다.

성남시는 이날 오전 9시 30분 시청 광장에서 신상진 성남시장과 안승만 (재)에이스경암 상무 등이 참석한 가운데 '독거노인·가정위탁 아동을 위한 쌀 전달식'을 열었다.

받은 쌀은 성남시 50개 동 행정복지센터를 통해 기초생활보장수급 독거노인과 가정위탁아동 가구에 1포대씩 전달된다.

에이스경암은 지난해 설 명절 때보다 1000포대를 더 기탁해 수혜 인원도 늘었다.

시는 소외 이웃들에게 온정을 전하게 될 것으로 기대했다.

(재)에이스경암은 1999년부터 매년 설과 추석 명절마다 성남시에 쌀을 기탁해 올해로 28년째다.

현재까지 누적 기탁량은 14만7711포대로, 이를 시가로 환산하면 35억5325만원 상당에 이른다.

같은 날(2.5) 오전 10시에는 ㈜넥스트워터(성남·판교수질복원센터 관리 대행 운영사)가 시청 5층 맑은물관리사업소장실을 방문해 저소득층의 난방비로 써달라며 성금 2000만원을 기탁했다.

앞선 2월 4일에는 농협은행 성남시지부가 떡국과 곰탕 등 명절 음식으로 구성된 총 1000만원 상당의 음식 꾸러미 250상자(상자당 4만원)를 수정구에 기탁해 어려운 이웃들에게 전달했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



