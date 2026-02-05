SH, 시민주주단 4기 공개 모집…"시민 의견 직접 듣고 경영 반영"

서울주택도시개발공사(SH)는 '제4기 SH시민주주단'을 공개 모집한다고 5일 밝혔다.

'SH시민주주단'은 SH가 시민 중심 경영을 실현하기 위해 2019년부터 운영해 온 사업이다. 상법에 명시된 주주가 아닌 공사가 별도로 위촉하는 명예 주주로서 서울시민의 주거 안정과 주거 복지에 대한 다양한 의견을 제시하고 공사와 소통하는 역할을 한다.

이번 제4기 SH시민주주단은 2027년 12월 31일까지 공사의 경영 성과 및 사업 계획에 대한 청취와 의견 제시, 공사 주요 사업에 대한 이해를 높이는 활동 등을 하게 된다. 모집은 이달 4일부터 다음 달 4일까지 4주간 진행된다.

총 100명으로 구성되며, 만 19세 이상의 서울시민은 누구나 신청할 수 있다. '일반시민 주주'는 세대별 의견 수렴을 위해 청년층(만 19세 이상 39세 이하) 50명과 중장년층(만 40세 이상) 40명을 모집한다. '직접고객 주주'는 공사가 공급한 국민임대주택, 행복주택, 장기전세주택1·2 등 입주민을 대상으로 10명을 모집한다.

황상하 SH 사장은 "SH시민주주단은 시민의 의견을 직접 듣고 공사 경영에 반영하는 중요한 소통 창구"라며 "앞으로도 시민이 행복한 매력 도시 서울을 만들기 위해 시민과 지속적·적극적으로 소통하겠다"고 밝혔다.





