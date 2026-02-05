보험연수원, 수강료 스테이블코인 결제…"국내 교육기관 최초"

9일 크립토리터러시 수강신청 USDT·USDC 결제가능

보험연수원은 스테이블코인 수강료 결제 시범사업을 국내 교육기관 중 처음으로 시행한다고 5일 밝혔다.

연수원의 수강료 스테이블코인 결제는 오는 9일 수강 신청을 시작하는 2026년 2기 크립토 리터러시 과정부터 적용된다. 수강생은 계좌 입금 및 신용카드 결제 방식 외에 스테이블코인 결제를 선택해 수강료를 납부할 수 있다. 스테이블코인 결제 시 수강료의 약 10%를 할인해준다.

결제 자산으로는 달러 스테이블코인(USDT·USDC)을 사용한다. 원화 스테이블코인이 입법화되면 수강료 결제를 원화 스테이블코인으로 대체할 예정이다.

업비트 거래소를 통한 입금 방식을 사용한다. 디지털자산을 결제에 활용하고자 하는 수강생은 업비트에 회원 가입을 하고, 업비트 지갑을 이용해 연수원 지갑으로 자산을 송금하면 된다. 수강생은 결제 전 입금 절차, 환불 기준, 유의사항 등 관련 안내 사항에 대한 동의를 거쳐야 한다.

연수원은 디지털자산 결제 시범사업을 실시하기 위해 지난해 하반기부터 업비트와 업무 협의를 진행해왔다. 수강료 입금 및 환불 테스트를 통해 결제시스템 구축을 준비했다. 지난달엔 업비트에 법인 지갑을 개설했다.

이번 첫 시범사업은 선착순 20명에 한해 운영된다. 연수원은 시범 운영을 통해 드러난 문제점을 보완하고, 업비트 이외에도 다른 국내 거래소와의 협력도 확대해나갈 예정이다.

하태경 원장은 "연수원은 크립토 신금융 교육과 기술 실증을 선도하는 기관으로서 디지털 자산 활용 사례를 교육과 운영 전반으로 확대해 나가겠다"며 "시범사업을 계기로 금융·보험 산업의 인공지능(AI) 디지털 전환을 선도하는 기관이 되겠다"고 말했다.





