쓰레기통서 자던 노숙자, 수거차량 압축기에 깔리고도 '기적 생존'

美 소방서장 "40년간 처음 겪는 사례"

미국 전역 혹한으로 인한 피해 확산

미국 앨라배마주에서 한 노숙자가 강추위를 피해 쓰레기통에서 잠을 자다가, 수거 차량의 압축기에 깔리는 사고를 당했음에도 기적적으로 생존한 사건이 발생했다.

5일 연합뉴스TV는 뉴욕포스트를 인용해 최근 앨라배마주 잭슨(Jackson)시에서 발생한 사고에 대해 소개했다. 사고 당시, 노숙자인 A씨는 영하 6도까지 내려간 추위를 피하기 위해 쓰레기통 안에서 잠을 청하고 있었다.

쓰레기통에서 잠 자다 압축기에 깔린 노숙자가 큰 부상 없이 살아남았다. WKRG AD 원본보기 아이콘

하지만 이를 알지 못한 쓰레기 수거 차량 운전자가 쓰레기통을 차량에 실으며 A씨는 차량 내 압축 공간으로 떨어졌다. A씨는 그 안에서 두 차례에 걸친 압축 작동을 겪은 뒤에야 정신을 차렸고, 운전자는 패스트푸드점에서 아침 식사를 위해 잠시 정차한 상태였다. 이때 차량 후방에서 들려오는 비명을 듣고 이상함을 감지한 운전자가 즉시 장비 작동을 멈추고 구조를 요청했다.

현장에 출동한 구조대는 압축기를 열어 A씨를 구조했으며, 다행히도 큰 외상은 없는 상태였다. 당시 출동한 소방관 멘디 볼딘은 "심각한 외상이 있을 것으로 예상했지만, 놀랍게도 큰 부상이 없었다"고 전했다. 잭슨 소방서의 존 브라운 서장은 "40년 가까운 소방 경력 중 이 같은 사례는 처음"이라며 "신의 가호가 아니면 설명하기 어렵다"고 말했다.

A씨는 이후 추가 검사를 위해 인근 병원으로 이송됐으며, 상태는 비교적 안정적인 것으로 알려졌다. 한편, 미국 전역은 최근 겨울 폭풍과 혹한으로 몸살을 앓고 있다. 뉴욕시를 포함해 동부 지역은 1월 중순 이후 강력한 한파에 직면했고, 뉴욕시에서만 혹한으로 인한 사망자가 최소 16명에 달했다.

노숙자와 노약자 그리고 주거 취약계층을 중심으로 피해가 속출하고 있으며, 관련 당국은 긴급 대피소를 확충하고 시민들에게 외출 자제를 당부하고 있다. 이번 앨라배마 노숙자의 생존 사례는 기적에 가까운 일이지만, 동시에 혹한 속 취약계층의 위험을 드러낸 사건으로 평가되고 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>