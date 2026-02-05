호남권 의사단체 "정부 응급환자 이송체계 시범사업 반대"

응급실 뺑뺑이를 막기 위한 정부의 시범사업을 두고 시행 대상지 호남권 의사단체가 반대 목소리를 냈다.

광주·전남·전북 등 호남권 의사회는 5일 공동 성명을 내 "보건복지부와 소방청이 추진하는 '응급환자 이송체계 혁신 시범사업' 추진 계획은 탁상공론의 결정체"라며 "강력히 반대한다"고 밝혔다.

시·도 의사회는 "시범사업안은 문제의 실제 원인을 도외시하고 수용을 거부한 의사가 응급실 뺑뺑이 사태의 원인이라는 저열한 여론몰이"라며 "실제 환자를 진료해야 하는 응급의료 담당 의사들은 숙의 과정에 참여하지도 못했다"고 비판했다.

의사회는 "응급실 뺑뺑이의 가장 큰 원인은 사법 리스크"라며 "최선을 다했음에도 결과가 좋지 않다는 것 하나 때문에 의사와 병원의 책임을 묻겠다는 수사·사법 기조가 계속되는 한 해결될 수 없다"고 주장했다.

그러면서 "타지역과 비교해 격오지, 취약지가 많아 중증 환자가 적시에 발견되지 못하는 호남에서의 시범사업은 지역 응급의료 체계의 붕괴를 가속할 것"이라며 "응급의료시설부터 권역응급의료센터까지 모든 단계에 걸쳐 의료진 이탈이 발생할 것"이라고 강조했다.

정부는 응급환자 이송 지연 문제를 해소하고자 복지부 광역응급의료상황실에서 수용 병원을 직접 지정하는 시범사업을 이달 말부터 광주·전남·전북에서 시행할 예정이다.

119구급대가 병원 응급실에 전화를 돌리며 환자 수용 가능 여부를 문의했던 기존 방식과 달리 의료자원을 실시간 공유하는 플랫폼을 통해 수용 병원을 선정한다.

Pre-KTAS(응급환자 분류체계) 기준에 따라 5단계의 중증별로 적정 의료기관을 배정하며 시범사업 종료 후에는 평가를 거쳐 전국으로 확대한다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>